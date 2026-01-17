Guadalupe Blázquez Mellado rompe barreras: la primera abogada de Cáceres en 1961

En el mes de febrero de 1961, nuestro Periódico se hacía eco de una noticia que, con el paso del tiempo, adquiriría un indudable valor histórico. Guadalupe Blázquez Mellado se convertía entonces en la primera mujer letrada que ejercía la profesión en el foro cacereño. El acto formal tuvo lugar el día 17 de febrero, cuando juró su cargo de abogado ante la Audiencia Territorial, culminando así un camino que hasta ese momento había estado reservado casi en exclusiva a los hombres.

La incorporación de la mujer a la abogacía en España

Este acontecimiento no fue un hecho aislado, sino que se inscribía en un proceso más amplio y lento de incorporación de la mujer a la abogacía en España. Desde comienzos del siglo XX, algunas pioneras habían logrado abrirse paso en un ámbito profundamente masculinizado. Figuras como Victoria Kent o Clara Campoamor, licenciadas en Derecho y colegiadas en la década de 1920, habían marcado un precedente fundamental al ejercer la abogacía y participar activamente en la vida pública y política del país. Sin embargo, su ejemplo tardó décadas en traducirse en una presencia femenina más visible y normalizada en los colegios de abogados de las distintas provincias.

En muchas ciudades españolas, la llegada de la primera mujer al ejercicio profesional del Derecho se produjo bien entrada la posguerra, en un contexto social y legal que imponía importantes limitaciones a la mujer. En ese marco, la incorporación de Guadalupe Blázquez Mellado al foro cacereño supuso un paso significativo, no solo desde el punto de vista profesional, sino también simbólico. Representó la apertura de un camino que hasta entonces había permanecido cerrado y contribuyó a sentar las bases para que, en los años posteriores, otras mujeres pudieran acceder y ejercer la abogacía en Cáceres en condiciones progresivamente más normalizadas.

Un avance hacia la igualdad

Así, la noticia publicada en 1961 reflejaba mucho más que una simple toma de posesión: daba cuenta de un avance paulatino pero firme hacia la igualdad en una profesión clave de la vida jurídica y social española, enlazando la experiencia local con la trayectoria de aquellas primeras mujeres abogadas que, en distintas partes de España, habían comenzado a transformar la historia del Derecho.