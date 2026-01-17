El humor que explica un país: Gallego y Rey convierten 130 años de UGT en un relato gráfico que interpela a varias generaciones desde Cáceres

La historia del sindicalismo español, sus conquistas, sus derrotas y sus desafíos, ha tomado forma de viñeta en Cáceres. El Museo del Movimiento Obrero (la antigua Casa del Pueblo) ha inaugurado este viernes la exposición “130 años de UGT, por Gallego & Rey”, un recorrido visual y crítico por más de un siglo de lucha laboral contado desde el humor gráfico de dos de los grandes cronistas visuales de la democracia española.

La muestra ha sido abierta por la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, quien ha destacado que se trata de “una forma diferente, cercana y pedagógica de acercar a la ciudadanía más de un siglo de lucha sindical, de conquistas sociales y de defensa de los derechos laborales y democráticos”, subrayando el valor del humor como herramienta de memoria colectiva y reflexión social. Además de Sánchez, han intervenido en el acto inaugural, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el concejal de Recursos Humanos y Empresa, Emilio Borrega.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 15 de abril y se integra en un proyecto itinerante que ha recorrido distintos puntos de España desde 2018, cuando se conmemoró el 130 aniversario de la fundación de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. En 2026, cuando el sindicato ha alcanzado los 138 años de historia, la muestra mantiene plena vigencia como ejercicio de memoria, análisis y actualidad.

Un siglo largo contado en viñetas

A través de más de un centenar de ilustraciones, la exposición propone un viaje por los principales hitos del movimiento obrero en España: desde los orígenes del sindicalismo y la conquista de los primeros derechos laborales, pasando por la represión durante la dictadura y la resistencia en la clandestinidad, hasta la Transición democrática, el diálogo social y los grandes retos contemporáneos como la precariedad, la digitalización del trabajo, la igualdad o el futuro de las relaciones laborales.

Lejos de la nostalgia, las viñetas combinan sátira, ironía y compromiso social, ofreciendo una lectura crítica y profundamente humana de la historia reciente del país. Tal y como se recoge en el catálogo de la exposición, “YoUGTeo, tu UGTeas, ella y él UGTean, nosotras y nosotros UGTeamos… 130 años de UGT vistos por Gallego & Rey”, el humor gráfico se convierte en un lenguaje universal capaz de explicar procesos históricos complejos sin renunciar a la profundidad.

Gallego y Rey, cronistas gráficos de la democracia

José María Gallego y Julio Rey son dos de los humoristas gráficos más influyentes del panorama periodístico español. Con una trayectoria conjunta que se ha desarrollado principalmente en medios como El Mundo, su trabajo ha retratado durante décadas la vida política, social y sindical del país, convirtiendo la viñeta diaria en una forma de análisis y opinión reconocible para varias generaciones de lectores.

Premiados en numerosas ocasiones, Gallego y Rey han sabido combinar actualidad, memoria histórica y mirada crítica, abordando con inteligencia temas como la democracia, el poder, los derechos sociales o las tensiones del mundo laboral. En esta exposición, su obra trasciende la coyuntura diaria para construir un relato coherente sobre el papel del sindicalismo en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Una exposición con vocación educativa

La muestra presenta un marcado carácter didáctico y está especialmente orientada a jóvenes, estudiantes y centros educativos, aunque se concibe como una propuesta abierta a todos los públicos, accesible y de fácil lectura visual. El objetivo, según han señalado desde la organización, es generar reflexión y diálogo intergeneracional sobre el pasado, el presente y el futuro del trabajo.

La inauguración ha contado con la presencia de representantes sindicales, institucionales y del ámbito cultural, y se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del 130 aniversario de UGT. Como ha señalado Patro Sánchez, se trata de una organización que “ha estado y seguirá estando en primera línea en la defensa de la dignidad del trabajo y de los derechos de las personas trabajadoras”, una idea que, en Cáceres, ha encontrado en el humor gráfico una de sus formas más elocuentes de expresión.