Multicines Cáceres estrena 'La asistenta' y 'Abuela tremenda', las películas más comentadas

Tres opciones espectaculares en la ciudad este fin de semana.

Paseo megalítico este domingo en Cedillo

El programa Hola, Invierno, impulsado por la Diputación de Cáceres, continúa este domingo su recorrido por la provincia con una actividad en la localidad de Cedillo. La propuesta es un 'Paseo megalítico', una ruta interpretada a pie que permitirá a los participantes descubrir distintos dólmenes del entorno y conocer los secretos del pasado megalítico. A través de réplicas de utensilios antiguos, se mostrará cómo era el día a día de los primeros habitantes de la zona.

La actividad es gratuita, abierta a todos los públicos y requiere inscripción previa a través de la web del programa, donde también puede consultarse el resto de la programación invernal.

El espectáculo 'El humor de mi vida', de Paz Padilla, llega a la ciudad

El Palacio de Congresos de Cáceres acoge este domingo, a partir de las 17:30 horas, el espectáculo El humor de mi vida, protagonizado por la actriz y humorista Paz Padilla.

Se trata de un montaje teatral en el que la artista combina comedia y emoción a través de un monólogo cargado de vivencias personales, reflexiones y mensajes de superación. Con un tono cercano y sincero, Paz Padilla aborda temas como la pérdida, el amor y la capacidad de reírse de la vida incluso en los momentos más difíciles.

La obra propone una experiencia íntima con el público, en la que el humor se convierte en una herramienta para conectar con las emociones y ofrecer una mirada positiva ante la adversidad. La función tendrá lugar en uno de los principales espacios culturales de la ciudad, en una cita que promete una tarde diferente para los asistentes.

'La asistenta' y 'Abuela tremenda', las películas en tendencia en Multicines Cáceres

La cartelera de Multicines Cáceres se renueva esta semana con dos títulos que se han situado entre los más comentados por el público: La asistenta y Abuela tremenda.

Por un lado, La asistenta propone un thriller cargado de tensión y misterio, con una trama que atrapa al espectador desde el primer momento y que se ha convertido en una de las opciones más demandadas por los amantes del cine de suspense. En contraste, Abuela tremenda apuesta por la comedia familiar, ofreciendo una historia divertida y desenfadada que está conquistando a espectadores de todas las edades.

Ambas películas pueden verse estos días en Multicines Cáceres, consolidándose como dos de las propuestas más destacadas de la agenda cultural y de ocio de la ciudad.