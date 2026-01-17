Infraestructuras
Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
El corte se producirá el lunes a lo largo de todo el día, pero podría extenderse al martes
Las obras de ejecución de la variante de población en Malpartida de Cáceres, en la carretera N-521, motivarán este lunes, 19 de enero, el corte al tráfico del ramal de incorporación desde esta vía a la A-66 en sentido Sevilla.
El corte se realizará entre las 8.30 y las 20.00 horas, si bien el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza que podría extenderse al martes 20 de enero por circunstancias intrínsecas a la propia complejidad de los trabajos.
Esta actuación cuenta con un presupuesto total de 48,6 millones de euros (IVA incluido) con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los trabajos, cuyo fin es garantizar la seguridad de usuarios vulnerables, incluyen la mejora del enlace 551, de conexión entre la N-521 y la A-66, para la mejora de la seguridad de usuarios vulnerables.
Los vehículos que quieran tomar la A-66 en sentido Sevilla, se deberán incorporar a la A-66 sentido Salamanca y hacer un cambio de sentido en el enlace 545 ("Las Capellanías").
