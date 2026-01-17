La panadería Los Pollos del Casar de Cáceres pone sabor a los Santos Mártires con 1.500 roscas de anís

Cáceres es una ciudad llena de tradiciones. Este domingo, si el tiempo lo permite, la Romería de los Santos Mártires llegará al Paseo Alto de la localidad, una celebración muy arraigada que organiza la Franciscana Hermandad de la Salud, en colaboración con el consistorio.

La celebración comienza a las 11.00 horas con la entrega de las tradicionales roscas de anís, también típicas de otra festividad cercana: San Blas. Sin embargo, estas roscas no nacen en Cáceres ciudad, sino en un municipio cercano: el Casar.

Además, es un local muy arraigado en el municipio el que se encarga de elaborar este manjar: la panadería Los Pollos. Su dueño, Javier Cebrián, cuenta cómo realizan estos dulces que, realmente, son bastante sencillos.

Javier Cebrián, dueño de la panadería Los Pollos. / Cedida

«Se echa agua, sal, mejorante, harina y cuatro pastillas de medio kilo de levadura, es decir, dos kilos». Y se añade el anís. Con esto, se llega a 100 kilos. Para el domingo se realizarán 1.500 roscas. Será ese mismo día cuando se hagan, de madrugada, tal y como hace todos los días. «Si quisieras venir a ver cómo se hacen, tendrías que estar aquí por lo menos a las seis de la mañana», reconoce.

Más fiestas

La de los Santos Mártires no es la única festividad que cubren en Los Pollos. Para las fiestas de San Benito y San Blas del Casar se les encarga 2.000 roscas, aunque la palma se la lleva la Virgen de la Montaña, a la cual se le realiza por encargo unas 3.000 roscas. Aunque, al fin y al cabo, «recibimos pedidos de prácticamente todas las iglesias de Cáceres».

Javier lleva casi cuatro décadas en el negocio que fundó su abuelo y al que se uniría por su hermano. Un negocio familiar que ya suma varias generaciones y es bien conocido en el pueblo. Hasta la famosa churrería Ronco Tovar reconoce pedir encargos a esta panadería.

Santos Mártires

La tradicional Romería de los Santos Mártires se realiza en el Paseo Alto, y empieza con la venta de estas roscas y la Mesa de Ofrendas de los Santos, donde también se pueden adquirir platos típicos. Posteriormente, se celebra la Misa de Romeros en la explanada, amenizada por el Orfeón Cacereño.

La romería de los Santos Mártires de Cáceres, en imágenes / Jorge Valiente

En los últimos años, la romería ha venido congregando a cerca de 10.000 personas a lo largo del día, especialmente cuando el buen tiempo acompaña y el sol convierte el lugar en un punto de encuentro intergeneracional.

Desde hace varios años está organizada por la Franciscana Hermandad de la Salud, con sede en Santo Domingo, quienes también se hicieron cargo de reformar y acondicionar la Ermita de los Mártires, la última que se construyó en Cáceres, en el siglo XIX, además de inventariar sus bienes.

La jornada la completan actuaciones de la Banda Municipal de Cáceres y de la Asociación Cultural de Folclore de Aldea Moret, en un ambiente totalmente festivo