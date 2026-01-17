"¡Papi quiero uno!": El colegio San Antonio de Cáceres adopta y bendice a las mascotas de la ciudad por San Antón

¿Quién dijo que los animales no podían ir a clase? Sí pueden, aunque callan menos que los más rebeldes alumnos. El colegio San Antonio de Padua de Cáceres, como bien lleva haciendo desde hace años, volvió a recibir a varios animales de la ciudad en su patio. En esta ocasión lo tuvo que hacer resguardándose de la lluvia, no así del frío.

Fueron los alumnos de infantil, primaria y la guardería los que llevaron a sus mascotas en la víspera de su día: San Antón. Lo más común de ver fueron los perros, aunque gatos, hámsters, canarios o incluso peces hicieron también acto de presencia.

En el centro educativo se presentaron padres y abuelos de muchos de estos niños que, por un día, tenían a sus mascotas en el colegio. Y ya saben cómo son los perros cuando ven a otros perros. A medida que iban llegando más, el caos era mayor.

Y, sumado a esto, ya saben también cómo son los niños con los animales. No era nada difícil escuchar algún «¡qué mono!» o algún «¡papi quiero uno!». Esa última frase probablemente se soltaría al ver a alguno de los pequeños roedores que, en sus cajas, también estaban presentes y fueron, como suelen ser, toda una sensación.

Fotogalería | Así ha sido la celebración de San Antón en el colegio San Antonio de Cáceres / Pablo Parra

Bendiciones

Había animales de todos los tamaños. Y todos y cada uno de ellos recibieron la bendición del sacerdote franciscano, Fray Guillermo.

Tras una breve actuación y lectura de textos, se procedió a las bendiciones por la festividad que, realmente, se celebra el día 17. Los niños que tenían allí a sus mascotas fueron los que las llevaron ante el sacerdote para que este, con el hisopo que llamaba la atención a más de un animal, realizara su bendición.

Durante esta jornada se conmemora la vida y obra de San Antonio Abad, jornada en la que se bendice a los animales, una tradición cuyas raíces son muy antiguas y está vinculada a la devoción popular hacia este santo.

A pesar del frío y de la lluvia, el ambiente fue cálido gracias a la ternura que desprendían los más pequeños con sus mascotas, las cuales no paraban de moverse. No querían separarse de ellas ni un solo instante, llegando a verse abrazos y besos. Muchos aprovecharon el encuentro para hacerse fotografías y compartir el momento con otros padres, convirtiendo el patio del colegio en un improvisado punto de reunión vecinal.

Con actos como este, el colegio San Antonio de Padua vuelve a demostrar su implicación con las tradiciones populares, manteniendo viva una celebración que año tras año sigue despertando la misma expectación entre los más pequeños y sus familias. Una cita marcada en el calendario escolar que, más allá de la bendición, deja recuerdos que perduran mucho más allá de la festividad de San Antón. Por un día, más que el timbre de clase se escucharon ladridos.