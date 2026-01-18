Más de 1.100 corredores toman Malpartida de Cáceres en la XIV Media Maratón Los Barruecos

Malpartida de Cáceres volvió a convertirse este domingo, 18 de enero, en el epicentro del atletismo popular extremeño con la celebración de la XIV Media Maratón Los Barruecos, una prueba que batió récords de participación y consolidó su prestigio dentro del calendario regional.

Dorsales agotados

La carrera, organizada por el Club de Atletismo Malpartida Los Barruecos en colaboración con el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, reunió a más de 1.100 corredores, con los dorsales agotados en tiempo récord. La salida y la meta estuvieron ubicadas en la Plaza de la Nora, desde donde los atletas partieron a las 11:00 horas.

El evento contó con varias modalidades: la media maratón de 21,097 kilómetros, una carrera de 10,5 kilómetros y una marcha popular, permitiendo la participación de deportistas de distintos niveles. El recorrido combinó tramos de asfalto y tierra y discurrió por el espectacular entorno del Monumento Natural de Los Barruecos, uno de los principales atractivos de la prueba.

Fotogalería | Búscate en las imágenes de la media maratón de Malpartida de Cáceres / Jorge Valiente

Participación femenina

Destacó también el aumento de la participación femenina, que alcanzó aproximadamente el 30 % del total, reflejando el crecimiento y la consolidación del atletismo popular entre las mujeres.

La XIV Media Maratón Los Barruecos congregó a más de 4.000 personas entre corredores, acompañantes y público, generando un importante impacto económico y social en la localidad. La prueba forma parte del Circuito de Grandes Carreras de Extremadura, lo que refuerza su proyección regional.

Con una excelente respuesta de participación y un ambiente deportivo y festivo, la Media Maratón Los Barruecos volvió a demostrar por qué es una de las citas imprescindibles del atletismo popular en Extremadura.