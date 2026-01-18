Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 1.100 corredores toman Malpartida de Cáceres en la XIV Media Maratón Los Barruecos

Más de 4.000 personas se dieron cita en Malpartida de Cáceres para presenciar la XIV Media Maratón Los Barruecos, que combinó deporte y un ambiente festivo en la localidad.

Vídeo | Así se ha celebrado la XIV Media Maratón Los Barruecos 2026 en Malpartida de Cáceres

Jorge Valiente

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Malpartida de Cáceres volvió a convertirse este domingo, 18 de enero, en el epicentro del atletismo popular extremeño con la celebración de la XIV Media Maratón Los Barruecos, una prueba que batió récords de participación y consolidó su prestigio dentro del calendario regional.

Dorsales agotados

La carrera, organizada por el Club de Atletismo Malpartida Los Barruecos en colaboración con el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, reunió a más de 1.100 corredores, con los dorsales agotados en tiempo récord. La salida y la meta estuvieron ubicadas en la Plaza de la Nora, desde donde los atletas partieron a las 11:00 horas.

El evento contó con varias modalidades: la media maratón de 21,097 kilómetros, una carrera de 10,5 kilómetros y una marcha popular, permitiendo la participación de deportistas de distintos niveles. El recorrido combinó tramos de asfalto y tierra y discurrió por el espectacular entorno del Monumento Natural de Los Barruecos, uno de los principales atractivos de la prueba.

Fotogalería | Búscate en las imágenes de la media maratón de Malpartida de Cáceres

Fotogalería | Búscate en las imágenes de la media maratón de Malpartida de Cáceres / Jorge Valiente

Participación femenina

Destacó también el aumento de la participación femenina, que alcanzó aproximadamente el 30 % del total, reflejando el crecimiento y la consolidación del atletismo popular entre las mujeres.

La XIV Media Maratón Los Barruecos congregó a más de 4.000 personas entre corredores, acompañantes y público, generando un importante impacto económico y social en la localidad. La prueba forma parte del Circuito de Grandes Carreras de Extremadura, lo que refuerza su proyección regional.

Con una excelente respuesta de participación y un ambiente deportivo y festivo, la Media Maratón Los Barruecos volvió a demostrar por qué es una de las citas imprescindibles del atletismo popular en Extremadura.

