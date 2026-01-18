Deportes
Más de 1.100 corredores toman Malpartida de Cáceres en la XIV Media Maratón Los Barruecos
Más de 4.000 personas se dieron cita en Malpartida de Cáceres para presenciar la XIV Media Maratón Los Barruecos, que combinó deporte y un ambiente festivo en la localidad.
Malpartida de Cáceres volvió a convertirse este domingo, 18 de enero, en el epicentro del atletismo popular extremeño con la celebración de la XIV Media Maratón Los Barruecos, una prueba que batió récords de participación y consolidó su prestigio dentro del calendario regional.
Dorsales agotados
La carrera, organizada por el Club de Atletismo Malpartida Los Barruecos en colaboración con el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, reunió a más de 1.100 corredores, con los dorsales agotados en tiempo récord. La salida y la meta estuvieron ubicadas en la Plaza de la Nora, desde donde los atletas partieron a las 11:00 horas.
El evento contó con varias modalidades: la media maratón de 21,097 kilómetros, una carrera de 10,5 kilómetros y una marcha popular, permitiendo la participación de deportistas de distintos niveles. El recorrido combinó tramos de asfalto y tierra y discurrió por el espectacular entorno del Monumento Natural de Los Barruecos, uno de los principales atractivos de la prueba.
Participación femenina
Destacó también el aumento de la participación femenina, que alcanzó aproximadamente el 30 % del total, reflejando el crecimiento y la consolidación del atletismo popular entre las mujeres.
La XIV Media Maratón Los Barruecos congregó a más de 4.000 personas entre corredores, acompañantes y público, generando un importante impacto económico y social en la localidad. La prueba forma parte del Circuito de Grandes Carreras de Extremadura, lo que refuerza su proyección regional.
Con una excelente respuesta de participación y un ambiente deportivo y festivo, la Media Maratón Los Barruecos volvió a demostrar por qué es una de las citas imprescindibles del atletismo popular en Extremadura.
- Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
- Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
- Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
- Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
- Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
- Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
- Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
- Una vida entre fogones: Manuel Espada, chef de Albalat, dice adiós tras una vida dedicada a la hostelería en Cáceres