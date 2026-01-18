Cáceres bendice a sus mascotas

El 17 de enero se celebra en España, como es tradición, el día de San Antón, patrón de los animales. En esta fecha es común realizar bendiciones a las mascotas y animales de granja. Y así se ha vivido en Cáceres este domingo, en la Iglesia de San Juan.

