Cáceres bendice a sus mascotas
El 17 de enero se celebra en España, como es tradición, el día de San Antón, patrón de los animales. En esta fecha es común realizar bendiciones a las mascotas y animales de granja. Y así se ha vivido en Cáceres este domingo, en la Iglesia de San Juan.
