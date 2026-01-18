Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáceres bendice a sus mascotas

Vídeo | Las mascotas de Cáceres se pasaron por la iglesia de San Juan para recibir la bendición de San Antón

Jorge Valiente

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El 17 de enero se celebra en España, como es tradición, el día de San Antón, patrón de los animales. En esta fecha es común realizar bendiciones a las mascotas y animales de granja. Y así se ha vivido en Cáceres este domingo, en la Iglesia de San Juan.

Fotogalería | Así se ha vivido la bendición de las mascotas cacereñas por San Antón

Fotogalería | Así se ha vivido la bendición de las mascotas cacereñas por San Antón /

