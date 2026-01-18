Cáceres, sin Buda y sin mina de litio: "No hay ningún proyecto"

Llevan años marcando parte del debate social, político y vecinal en Cáceres. Hablamos del proyecto del macro complejo budista y la mina de litio de Valdeflores. Dos iniciativas muy distintas (sobre todo a nivel ambiental) entre sí, pero con un denominador común: han generado grandes expectativas, titulares, controversia y una fuerte división ciudadana y vaivenes políticos severos en el Ayuntamiento de Cáceres, sin llegar nunca a materializarse.

“Se ha demostrado que con los informes que había presentado la empresa ese proyecto no era viable, que no cumplía los requisitos […] Se ha desechado y es un proyecto que, a día de hoy, está totalmente descartado” Rafael Mateos — Alcalde de Cáceres

Bandazos políticos

Recordemos cuando la ex alcaldesa popular Elena Nevado pidió en el pleno de 2017 no "ser agoreros" con el proyecto minero que "es una oportunidad", y luego se descolgó asegurando que "generaría menos empleo que una pizzería".

También fue notorio el bandazo del ex alcalde socialista Luis Salaya, que cuando llegó al sillón de alcaldía se oponía de forma férrea a la mina, pero cuando se anunció que no sería a cielo abierto sino subterránea suavizó su discurso.

Hoy, tras más de una década de anuncios, cambios de ubicación, trámites administrativos y protestas, ambos proyectos han desaparecido del horizonte inmediato de la capital cacereña.

El alcalde Mateos recibió a una delegación nepalí al inicio de la legislatura. / EP

Fotografía actual

Esa es, al menos, la fotografía actual que dibuja el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, quien esta semana, en declaraciones a la SER, ha sido tajante al asegurar que “a día de hoy no existe ni un proyecto ni otro”.

Según el primer edil, ni el complejo budista ni la explotación de litio cuentan ahora mismo con propuestas activas, respaldo empresarial ni recorrido administrativo que permita hablar de su reactivación.

"Los dos grandes problemas que tenía esta ciudad desde el punto de vista social eran la mina y el Buda y -a día de hoy- nadie habla ni de un proyecto ni de otro; porque no existe ni un proyecto ni otro.

Informes

Si la relación con la Fundación Lumbini Garden (promotora del Buda en Cáceres) siempre fue fría con el Ejecutivo de Mateos, el alcalde popular también es tajante con los promotores mineros: "Se ha demostrado que con los informes que había presentado la empresa ese proyecto no era viable, que no cumplía los requisitos. Y, por lo tanto, el proyecto se ha desechado; es un proyecto que a día de hoy está totalmente descartado".