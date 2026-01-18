Frío, roscas y folclore en los Santos Mártires de Cáceres

Cáceres ha celebrado este domingo, 19 de enero, la tradicional Romería de los Santos Mártires en el Paseo Alto, en honor a San Fabián y a San Sebastián, en torno a la ermita de Los Mártires, de la que se tienen noticias desde el año 1466 (en su ubicación primitiva, en el siglo XV). El objetivo es «potenciar la identidad cacereña de esta romería dedicada a los gloriosos mártires San Sebastián y San Fabián», cuya devoción se remonta en la ciudad -al menos- al siglo XV con la construcción de la primitiva ermita y cuya romería se recuperó en la década de 1980.

Fotogalería | La romería de los Santos Mártires llena de tradición y ambiente festivo el Paseo Alto de Cáceres / Jorge Valiente

Así lo han expresado desde la Diócesis de Coria-Cáceres, aunque la organización recae en la Comisión Organizadora formada dentro de la Hermandad de la Salud, contando con la ayuda del Ayuntamiento de Cáceres.