José Luis Cotallo, instructor de meditación en Cáceres: cómo esta técnica ayuda a afrontar momentos difíciles

José Luis Cotallo, oftalmólogo e instructor de meditación de Cáceres, ha compartido con nuestro periódico los beneficios de esta práctica y ha desmontado los tabúes y miedos más comunes que todavía persisten en torno a una técnica cada vez más presente. Como tantas otras personas, Cotallo comenzó a sentir la necesidad de emprender una búsqueda personal para dar respuesta a preguntas profundas que la inmensa mayoría de la población se plantea en algún momento, pero que a menudo quedan relegadas por las exigencias del día a día.

13 años meditando con una monja budista

"Desde muy joven he estado ligado a la filosofía oriental, un ámbito que siempre me ha llamado la atención. Hace ya algunos años comencé a formarme con una monja budista que dirige el monasterio El Olivar del Buda, situado en Acebo, al norte de Extremadura. Con ella he pasado trece años meditando y formándome como instructor. Con el tiempo me di cuenta de que mi relación con la meditación y el budismo no era religiosa, por lo que decidí cambiar el rumbo".

Un aliado clave para superar los desafíos de la vida

"El año pasado conocí a un grupo de personas con inquietudes similares, y juntos fundamos Calma y Consciencia, una asociación en Cáceres con el objetivo de promover la meditación en toda Extremadura desde un enfoque más laico. A nivel personal, la meditación me ha aportado muchísimo: es una herramienta muy potente para afrontar los momentos difíciles que, tarde o temprano, aparecen en la vida, y también para encarar el día a día de una manera más tranquila. Te permite tomar cierta distancia ante lo que ocurre, evitar reacciones inmediatas y gestionar mejor las emociones intensas, que a la larga suelen pasar factura".

'Calma y Consciencia'

Actualmente, la asociación está formada por unas 20 personas, que se reunirán aproximadamente tres veces por semana a través de Zoom para meditar y compartir charlas. Además, una vez al mes organizan un grupo de estudio en el que profundizan en temas más teóricos. Para guiar estas sesiones, suelen trabajar con un libro de referencia que comentan en conjunto.

Cómo iniciarse en la meditación: consejos prácticos

Por último, el experto en meditación recomienda que quienes quieran empezar no lo hagan solos, ya que puede ser complicado al principio. Lo ideal es unirse a un grupo donde se pueda practicar junto a otras personas, resolver dudas y aprender de quienes tienen más experiencia. Explica que basta con sentarse en una silla o en un cojín y aplicar las técnicas que se van aprendiendo, pero que el apoyo de un grupo hace que el proceso sea más fácil y enriquecedor. De esta manera, la meditación se convierte en una práctica que no solo ayuda a relajarse, sino también a aprender paso a paso, con compañía y guía.