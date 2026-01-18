Mateos pide a las cofradías que se impliquen en los 40 años de la declaración Unesco en Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha invitado a las cofradías y hermandades de la ciudad a sumarse activamente a la conmemoración del 40 aniversario de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, una efeméride que se celebrará a lo largo de este año con diferentes actos y proyectos.

FITUR

Así lo ha hecho Mateos en la presentación del cartel de la Semana Santa, y ha avanzado que el Ayuntamiento de Cáceres llevará el cartel y los materiales divulgativos del evento a la próxima edición de Feria Internacional de Turismo (FITUR), confiando en que vuelvan a agotarse, "como ocurre cada año".

La apuesta municipal en FITUR pondrá el acento en el escenario en el que se desarrollan la mayoría de los desfiles procesionales: la Ciudad Monumental, que este año celebra cuatro décadas como Patrimonio de la Humanidad. En este contexto, ha animado a las cofradías a participar en los actos conmemorativos y a impulsar iniciativas propias que contribuyan a realzar el recinto histórico “con la elegancia y el cuidado que se merece”.

Bazaga. / Jorge Valiente

Motor

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, presente en el acto, ha reivindicado la Semana Santa de Cáceres, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, como "una de las más especiales del mundo". Bazaga ha agradecido "la gran labor que realiza la Unión de Cofradías Penitenciales y el Ayuntamiento de Cáceres en la promoción, el impulso y el crecimiento" de la Semana Santa de la ciudad, al tiempo que ha destacado el papel que desempeña esta celebración como motor de atracción turística, tanto para la capital como para el conjunto de la comunidad autónoma.

Asimismo, tras recordar el respaldo del Ejecutivo regional al desarrollo de esta festividad, con una inversión de 35.000 euros por su declaración de Interés Turístico Internacional, la consejera ha señalado que este año llevará a FITUR la maleta "llena de propuestas de toda Extremadura", siendo la Semana Santa cacereña "una de las más especiales para enseñar al mundo". Y ha recordado la relevancia de esta celebración dentro de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, al representar una de las manifestaciones más reconocibles del patrimonio cultural y espiritual de la ciudad.