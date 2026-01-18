Teatro en las ventanas para celebrar el centenario de un icono cultural

El Gran Teatro de Cáceres ha comenzado el año de su centenario (abrió sus puertas hace un siglo, en 1926) con una programación cargada de arte, música y humor, con artistas de renombre nacional y alguno internacional. Este mismo lunes se presenta la programación especial del centenario, pero ya se pueden adelantar algunos detalles. Por ejemplo, el Consorcio Gran Teatro ya tiene autorización durante los días 11, 17, 18, 24 y 25 de abril de este año 2026 para, en horario de 19:00 a 20:30 horas, la representación ‘Teatro en las ventanas’ por sus 100 años.

155.000 €

Además, de la programación, el Consorcio Gran Teatro invertirá un total de 155.241 euros para renovar la iluminación ornamental de este edificio, que en 2026 cumplirá cien años, y que plantea en su licitación recuperar el cromatismo original de la fachada en el siglo XX. El objetivo pasa por integrar la presencia del edificio en el centro de la ciudad (en la confluencia entre la zona urbana de Cánovas y el casco histórico) con una iluminación más eficiente y contenida.

En su aspecto exterior, es un edificio de tres plantas con diferentes ventanales, y lo más característico son los vanos en forma de ojo de buey y varias ventanas con arco de medio punto.

Infografía de uno de los proyectos presentados para rcuperar la fachada original de 1926. / CEDIDA

Se trata de un edificio que se inauguró el 23 de abril de 1926 para satisfacer las necesidades que en materia de espectáculos tenía la ciudad. Su telón se levanta por primera vez para disfrutar de la Compañía de Luis Vila, que representa la obra ‘El Condado de Mairena’.

El Gran Teatro de Cáceres cerró sus puertas en 1986 debido al abandono y la falta de programación y el auge de las salas de cine. Tras su cierre, fue vendido a la Junta de Extremadura, que lo reformó y reabrió en 1992 tras una restauración. Y se ha convertido en el mayor referente cultural de la ciudad.

Reformas

Ya en el año 2020, el Gran Teatro inició obras de reforma y conservación del edificio, ya que el inmueble no había sido intervenido desde hacía casi 30 años. Obras que se acometieron con la aportación del Ayuntamiento de Cáceres para la celebración del WOMAD (119.000 euros), suspendido debido a la pandemia de la covid. Aquellas obras sirvieron para implantar el nuevo equipo de sonido y rematar la reforma de los camerinos y la pintura del escenario. Además, se acometió la nueva instalación eléctrica que mejoró el sistema de calefacción, que daba fallos, “sin entorpecer el desarrollo de la programación”.

Así pues, El Gran Teatro de Cáceres comienza el año de su centenario con una programación cargada de artistas de renombre que actuarán hasta el mes de mayo.