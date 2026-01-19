El Almonte como grifo auxiliar: qué cambia en el río cuando Cáceres bombea agua

En Cáceres, el trasvase ha dejado de ser solo una promesa pendiente para convertirse en una realidad operativa. Durante años, el debate público se ha centrado en la conducción desde Portaje como solución estructural para garantizar el agua. Sin embargo, la evolución del sistema ha llevado a que el apoyo desde el río Almonte concebido como recurso puntual haya pasado a ocupar un papel central en la estrategia de abastecimiento.

Impulso

El proyecto impulsado por el Estado y tramitado por la Confederación Hidrográfica del Tajo ha dado forma a ese giro. La actuación, ahora mismo en fase de información pública y expropiaciones, plantea una nueva toma en el Almonte con capacidad de hasta 600 litros por segundo mejoras en los bombeos existentes un nuevo depósito de regulación y un sistema de autoconsumo fotovoltaico. El objetivo es reforzar la garantía de suministro a Guadiloba, el embalse que abastece a la ciudad y a varios núcleos del entorno.

Guadiloba

El Guadiloba ha sido históricamente el termómetro del agua en Cáceres. Con una capacidad en torno a los 19 hectómetros cúbicos y aportes irregulares de su cuenca el embalse, ha marcado los momentos de tranquilidad y de tensión. Cuando las reservas han descendido, el sistema ha recurrido al Almonte como apoyo un esquema que con el paso del tiempo ha dejado de ser excepcional.

Proyecto fallido en Portaje

El origen de esta dependencia se explica también por lo que no llegó a materializarse. El gran proyecto de regulación del río Almonte mediante un embalse fue descartado en 2005 por motivos ambientales. Portaje quedó entonces como alternativa viable, pero su desarrollo se ha enquistado durante años hasta convertirse en una herida política y administrativa. En 2020, el propio ayuntamiento asumió que ese trasvase no iba a salir adelante y redirigió el foco hacia el refuerzo del bombeo.

Apoyo

La modernización ahora planteada cambia la escala del apoyo desde el río. No se trata solo de mantener una captación existente, sino de reubicarla, ampliarla y dotarla de una infraestructura energética más eficiente. El proyecto incluye una subestación eléctrica, una línea de alta tensión, una arqueta de rotura de carga, la mejora de las bombas en Guadiloba, un depósito de quince mil metros cúbicos y una planta solar para reducir el consumo de red.

El bombeo ha pasado de recurso de emergencia a pieza central de abastecimiento

Este salto técnico lleva asociada una pregunta clave: qué supone a largo plazo depender del bombeo desde el Almonte. El impacto ambiental no se mide solo en el hecho de extraer agua, sino en cuándo y cómo se hace. El régimen de explotación el respeto a los caudales ecológicos y el comportamiento del sistema en periodos de estiaje serán determinantes para evaluar la afección real al ecosistema.

Informe ambiental

El informe ambiental del proyecto ha señalado que gran parte de las actuaciones se concentran en zonas ya transformadas y que no se prevén impactos significativos si se cumplen las medidas correctoras. Entre ellas se incluyen limitaciones temporales de obra, la protección de fauna, la restauración de zonas afectadas y actuaciones específicas para evitar riesgos para las aves asociados a las infraestructuras eléctricas.

Jorge Valiente

La sostenibilidad del sistema no se juega solo en el río sino también en la gestión. Garantizar agua implica eficiencia energética reducción de pérdidas en la red y políticas claras de uso en situaciones de sequía. En este punto el bombeo ofrece seguridad, pero también genera dependencia energética y costes de mantenimiento que deberán equilibrarse con el ahorro que aporte la energía solar.

Contexto climático

El contexto climático añade presión al debate. La irregularidad de las lluvias y los episodios prolongados de sequía reducen el margen de error de los sistemas tradicionales. En ese escenario, el Almonte aparece como una red de seguridad, pero también como un recurso que exige reglas claras para no trasladar el problema del embalse al río.

La garantía de agua se refuerza, pero el debate se traslada al coste ambiental y energético

Socialmente, el proyecto se recibe con una mezcla de alivio y cautela. El alivio de contar con una obra con calendario oficial y el recelo heredado de años de anuncios incumplidos en torno al proyecto de Portaje. La confianza dependerá del cumplimiento de plazos y de la transparencia sobre cómo se operará el sistema cuando entre en funcionamiento.

Trámites administrativos

Administrativamente, la información pública se ha canalizado a través de boletines oficiales y tablones municipales, pero el reto será traducir ese lenguaje técnico en mensajes comprensibles para la población. Qué cambia, cuándo se notará y qué implicará para el consumo cotidiano son preguntas que siguen abiertas.

El calendario marca un plazo de treinta meses para ejecutar las obras y ponerlas en marcha. La verdadera prueba llegará después, cuando el sistema tenga que demostrar que puede garantizar el suministro sin comprometer el equilibrio del río. Porque el trasvase de Cáceres ya no se define por una tubería pendiente, sino por un modelo en el que el Almonte actúa como grifo auxiliar de la ciudad, con todo lo que eso implica para su futuro hídrico.