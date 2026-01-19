Cáceres llevará a Fitur una ambiciosa campaña por el 40 aniversario como Ciudad Patrimonio

Cáceres acudirá a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con una ambiciosa campaña de promoción con motivo del 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, una efeméride que marcará la estrategia turística y cultural de la capital a lo largo de todo el año 2026.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha avanzado los principales ejes de esta campaña durante una rueda de prensa, en la que ha subrayado que la ciudad asistirá un año más a FITUR "rescatando aquello que nos hace únicos: la conjunción de calma, magia, elegancia e historia que se unen en nuestra ciudad monumental".

Un vídeo para mostrar las sensaciones de la ciudad

La presentación oficial de Cáceres en Fitur tendrá lugar el jueves, a las 13.00 horas, en el estand de Extremadura, ubicado en el pabellón 7 de Ifema. En ese acto se proyectará un vídeo promocional preparado expresamente para la ocasión, que coincidirá con la jornada inaugural de la feria y con la presencia de Sus Majestades los Reyes de España, y que se realizará minutos antes de la presentación de la oferta turística de la Junta de Extremadura.

Este audiovisual pondrá en valor el recinto histórico de Cáceres, fundado como colonia romana en el siglo I a.C. y protegido por su muralla almohade, con 22 torres, muchas de ellas visitables, como la Torre de Bujaco o la Torre de los Cienfuegos. El vídeo recorrerá también espacios singulares como el aljibe, hoteles emblemáticos, restaurantes de proyección internacional, museos, palacios, iglesias y conventos, así como la atmósfera nocturna de la parte antigua.

Cultura, festivales y Semana Santa

La campaña incidirá igualmente en Cáceres como escenario habitual de rodajes cinematográficos y televisivos, sede de festivales internacionales como Womad o Irish Fleadh, y espacio para propuestas culturales contemporáneas, eventos deportivos y celebraciones tradicionales.

Entre estas últimas, el alcalde ha destacado el papel de la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, que contará con un espacio propio en el expositor de Cáceres, junto al cartel oficial de la edición de 2026 y el Centro de Educación de la Semana Santa.

Agenda intensa y presencia institucional

Durante los días de feria, Cáceres participará en varias presentaciones dentro del área reservada a Extremadura, vinculadas al turismo de festivales, al turismo religioso transfronterizo con Portugal, al potencial de la ciudad como plató de rodaje y a la relación entre museos y turismo cultural, con el Museo de Cáceres como uno de los principales reclamos.

La agenda institucional incluirá la asistencia a la Asamblea del Grupo Español de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que se celebrará también en Fitur y en la que se prevé la firma de un acuerdo de colaboración con municipios mexicanos con esta misma distinción. Asimismo, Cáceres recibirá el distintivo de Destino Turístico Inteligente y participará en encuentros de redes como la de juderías, ciudades del Camino de Guadalupe o ciudades adultas de la Plata.

Acto exclusivo y campaña en autobuses

Como novedad, el Ayuntamiento ha organizado un evento previo a Fitur que se celebrará el miércoles por la noche en el Club Financiero Génova, dirigido a periodistas especializados y profesionales del sector turístico, con el objetivo de trasladar de forma más cercana la oferta de la ciudad y las sensaciones que, según ha señalado Mateos, se experimentan al viajar a Cáceres.

A esta acción se sumará una campaña de alto impacto en Madrid, con el vinilado de diez autobuses de la Empresa Municipal de Transportes con la imagen de Cáceres y la conmemoración del 40 aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Los vehículos circularán durante dos semanas por algunas de las principales líneas que conectan con Ifema.

Mateos ha indicado que esta estrategia responde a la apuesta del equipo de Gobierno por "pensar en grande, ser ambiciosos y poner en marcha acciones novedosas que generen recuerdos compartidos", con el objetivo de seguir atrayendo visitantes y reforzar el posicionamiento turístico de la ciudad a nivel nacional e internacional.