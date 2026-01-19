La Casa Real confirma la presencia del Rey de España en la jura de bandera de este sábado en Cáceres

Su Majestad el Rey Felipe VI presidirá el próximo 24 de enero en Cáceres el acto de juramento o promesa ante la bandera de España del personal perteneciente al ciclo II/25 de militares de tropa del Ejército de Tierra. La ceremonia tendrá lugar en el Centro de Formación de Tropa número 1 (Cefot1), uno de los principales centros docentes militares del país.

La jura o promesa de bandera es uno de los actos más solemnes del ámbito castrense. En él, los militares materializarán su compromiso de obediencia y fidelidad a España mediante el beso a la enseña nacional, un gesto que simboliza la disposición al servicio a la Patria incluso con la propia vida.

Este juramento está legalmente establecido en el ordenamiento jurídico como requisito previo para adquirir la condición de militar profesional. Además, la normativa permite que ciudadanos españoles que no desean vincularse a las Fuerzas Armadas con carácter profesional puedan también jurar o prometer Bandera como muestra de su compromiso con la defensa nacional.

Para participar en este tipo de actos es necesario contar con la nacionalidad española, haber cumplido los 18 años y no haber sido declarado incapaz por sentencia judicial firme.

El Cefot 1 de Cáceres depende de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de Tierra y desarrolla una doble función formativa. Por un lado, se encarga de la enseñanza de formación de los nuevos soldados a través del Batallón de Alumnos "Cáceres", donde los aspirantes reciben instrucción militar general y formación específica en su especialidad. Este proceso se estructura en dos fases de ocho semanas cada una, precedidas por un periodo inicial de orientación y adaptación a la vida militar.

Por otro lado, el centro también asume tareas de enseñanza de perfeccionamiento. A través de su Departamento de Ciencia y Técnica Militar, gestiona cursos y procesos selectivos destinados al personal del Ejército de Tierra, consolidando así su papel como referente en la formación militar en España.

La presencia del Rey en Cáceres reforzará el carácter institucional y simbólico de un acto que marca el inicio de la carrera profesional de los nuevos soldados.