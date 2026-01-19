Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres

Una Extremadura Digna–Soberanía y Trabajo ha valorado de forma conjunta el desenlace de dos de los proyectos más controvertidos de los últimos años en Cáceres (la instalación de una gran estatua de Buda y la explotación de la mina de litio), iniciativas que finalmente no han salido adelante y que, a juicio de la formación, nunca respondieron a un interés real para la ciudad.

La organización ha sostenido que ambos planteamientos compartían un mismo patrón: grandes promesas de desarrollo económico y proyección exterior que, según su análisis, ocultaban proyectos sin viabilidad social ni consenso ciudadano. Desde esta óptica, la formación considera que el rechazo social y el bloqueo institucional han terminado evidenciando el carácter especulativo de ambas propuestas.

En el caso del Buda de Cáceres, Una Extremadura Digna ha recordado que se opuso a la iniciativa desde su presentación pública, al considerar que no respondía a las prioridades reales de la ciudad. Su portavoz, Óscar Pérez, ha afirmado que “el Buda nunca fue un proyecto cultural ni turístico”, sino una propuesta que, en su opinión, se apoyaba en expectativas irreales de retorno económico.

Pérez ha contrapuesto este tipo de iniciativas con la situación social de la ciudad, señalando que mientras se debatía sobre el impacto simbólico y turístico del proyecto, persistían problemas como la falta de recursos habitacionales para personas sin hogar. En este sentido, la formación ha vuelto a poner sobre la mesa su propuesta de destinar el edificio abandonado de Reyes Huertas a un centro habitacional, una iniciativa que, según indican, sigue sin respuesta por parte de las administraciones.

La mina de litio y la fractura social

Respecto a la mina de litio proyectada en el entorno de Cáceres, Una Extremadura Digna ha insistido en que el proyecto generó una profunda división social y un amplio rechazo ciudadano por su posible impacto ambiental y sanitario. La formación sostiene que la explotación suponía un riesgo directo para la calidad de vida de la población y para el entorno natural de la ciudad y su comarca.

Óscar Pérez ha resumido esta postura asegurando que, a su juicio, se trataba de “un modelo de desarrollo que pedía sacrificar la salud de la ciudad para beneficiar a unos pocos accionistas”, una valoración que la formación enmarca dentro de lo que denomina “colonialismo económico”.

Multitudinario 'no a la mina' en Cáceres / Jorge Valiente

Desde Una Extremadura Digna – Soberanía y Trabajo defienden que el fracaso de ambos proyectos abre el debate sobre el modelo de desarrollo que necesita Cáceres. La formación apuesta por un crecimiento basado en empleo digno, soberanía económica, justicia social y respeto al medio ambiente, y rechaza lo que define como “megaproyectos impuestos” sin un retorno claro para la ciudadanía.

“Cáceres no necesita salvadores externos”, ha señalado su portavoz, quien sostiene que las soluciones deben partir de las necesidades reales de la población y de proyectos con impacto social directo. Una posición que la formación utiliza para reivindicar su coherencia política en dos de los debates urbanos más intensos de los últimos años en la ciudad.