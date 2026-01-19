Negocio familiar
Javier Lavado, cortador profesional de jamón, lleva el sabor de Montánchez a las calles de Cáceres
Sabor a Montánchez, nacida de una tradición familiar, ofrece una amplia gama de productos extremeños y planea convertir su tienda en una cafetería para brindar una experiencia gastronómica única
Sofía Pérez Ramiro
Sabor a Montánchez se encuentra hoy en las calles de la localidad de Cáceres, concretamente al final de Antonio Hurtado, pero nacía hace muchos años en Montánchez. Allí Anita Lázaro salaba y después vendía los jamones. Una tradición familiar que mantuvo durante años, pero que se fue perdiendo con el pasar de las generaciones. Hace 6 años sus tataranietos recuperaban su profesión y abrían su propia tienda en la ciudad. Su nombre surge, como bien representa, de los propios orígenes de la tienda y también de unos de los municipios extremeños donde el jamón es un alimento típico.
Sus propietarios son dos hermanos que con esta tienda buscaban traer de nuevo a la vida esa pasión que su tatarabuela derrochaba por el trabajo de este embutido, pero de ellos destaca Javier Lavado. Él es cortador profesional de jamón desde hace ya varios años, y a lo largo de su carrera acumula ya más de 30 premios. El concurso de Los Pedroches, de Badajoz y de Villanueva en Córdoba son algunos de los que recuerda con especial cariño, pero sin duda alguna el que siempre vivirá en su corazón es el de Talavera de la Reina, con el que le concedieron un pase para la final del campeonato de España. Con esa última competición cerró la puerta al mundo de los concursos, y ahora se centra en la gestión de la tienda, pero derrama su pasión por el corte del jamón en cada plancha que prepara.
El producto estrella de la tienda son, por supuesto, sus embutidos, entre los que destaca sin ninguna duda el jamón, pero a su vez ofrecen una amplia variedad de alimentos típicos de la tierra. Quesos como la Torta del Casar, dulces, patés, aceites y vinos son algunos de los que se pueden encontrar entre sus estanterías.
Vista al futuro
Para los propietarios de la tienda es un gran orgullo expresar que la tienda funciona muy bien, y que incluso notan un crecimiento de las ventas con el paso de los años. Y sin lugar a duda es algo que se han ganado no solo con la calidad de sus productos, sino también con la cercanía hacia sus clientes. Para ellos Sabor a Montánchez “no es simplemente una tienda, sino que es una experiencia innovadora”, y quieren que sus clientes se sientan en un ambiente cercano, como si estuvieran en casa.
Es por ello que de cara al futuro planean transformar la tienda en una cafetería en la que ofrecer tostadas con el jamón recién cortado. Incluso tienen en mente alguna que otra novedad que aún prefieren no desvelar al público. En palabras de Javier Lavado su “tienda es una experiencia gastronómica”, y anima a visitarlos a todo aquel que quiera probar el auténtico sabor del jamón de Montánchez.
- Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
- Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
- Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
- Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
- Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
- Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
- La Junta de Extremadura cambia la estrategia con el aeródromo de Cáceres: esperará al impacto ambiental favorable para comprar los terrenos
- Una vida entre fogones: Manuel Espada, chef de Albalat, dice adiós tras una vida dedicada a la hostelería en Cáceres