Javier Lavado, cortador profesional de jamón, lleva el sabor de Montánchez a las calles de Cáceres

Sabor a Montánchez se encuentra hoy en las calles de la localidad de Cáceres, concretamente al final de Antonio Hurtado, pero nacía hace muchos años en Montánchez. Allí Anita Lázaro salaba y después vendía los jamones. Una tradición familiar que mantuvo durante años, pero que se fue perdiendo con el pasar de las generaciones. Hace 6 años sus tataranietos recuperaban su profesión y abrían su propia tienda en la ciudad. Su nombre surge, como bien representa, de los propios orígenes de la tienda y también de unos de los municipios extremeños donde el jamón es un alimento típico.

Sus propietarios son dos hermanos que con esta tienda buscaban traer de nuevo a la vida esa pasión que su tatarabuela derrochaba por el trabajo de este embutido, pero de ellos destaca Javier Lavado. Él es cortador profesional de jamón desde hace ya varios años, y a lo largo de su carrera acumula ya más de 30 premios. El concurso de Los Pedroches, de Badajoz y de Villanueva en Córdoba son algunos de los que recuerda con especial cariño, pero sin duda alguna el que siempre vivirá en su corazón es el de Talavera de la Reina, con el que le concedieron un pase para la final del campeonato de España. Con esa última competición cerró la puerta al mundo de los concursos, y ahora se centra en la gestión de la tienda, pero derrama su pasión por el corte del jamón en cada plancha que prepara.

El producto estrella de la tienda son, por supuesto, sus embutidos, entre los que destaca sin ninguna duda el jamón, pero a su vez ofrecen una amplia variedad de alimentos típicos de la tierra. Quesos como la Torta del Casar, dulces, patés, aceites y vinos son algunos de los que se pueden encontrar entre sus estanterías.

Vista al futuro

Para los propietarios de la tienda es un gran orgullo expresar que la tienda funciona muy bien, y que incluso notan un crecimiento de las ventas con el paso de los años. Y sin lugar a duda es algo que se han ganado no solo con la calidad de sus productos, sino también con la cercanía hacia sus clientes. Para ellos Sabor a Montánchez “no es simplemente una tienda, sino que es una experiencia innovadora”, y quieren que sus clientes se sientan en un ambiente cercano, como si estuvieran en casa.

Cortadores de jamón de la tienda Sabor a Montánchez. / Sofía Pérez Ramiro

Es por ello que de cara al futuro planean transformar la tienda en una cafetería en la que ofrecer tostadas con el jamón recién cortado. Incluso tienen en mente alguna que otra novedad que aún prefieren no desvelar al público. En palabras de Javier Lavado su “tienda es una experiencia gastronómica”, y anima a visitarlos a todo aquel que quiera probar el auténtico sabor del jamón de Montánchez.