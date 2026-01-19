María Galiana, El Brujo, Boris Izaguirre y Juan Valderrama celebrarán en Cáceres el centenario del Gran Teatro

El Gran Teatro de Cáceres afronta 2026 como el año más especial de su historia. Cien años después de que se alzara el telón por primera vez, el emblemático coliseo cacereño celebra su centenario con una programación extraordinaria que se extenderá durante todo casi todo el año y que desbordará los límites de su propio espacio para impregnar de cultura calles, plazas y espacios abiertos de la ciudad. Grandes nombres de la escena y la cultura española, espectáculos de gran formato, teatro de calle y propuestas participativas marcarán una efeméride concebida como un homenaje al pasado, al presente y futuro de un emblema cultural de Cáceres.

Presentación del centenario del Gran Teatro. / Carlos Gil

23 de abril

El Gran Teatro de Cáceres ha presentado la programación del primer semestre del año y el extenso calendario de actividades con motivo de su centenario (fue inaugurado el 23 de abril de 1926), y en su efeméride se hará una celebración que contará con el respaldo de nombres de la escena y la cultura española como María Galiana, Boris Izaguirre, El Brujo y Juan Valderrama, protagonistas de la gala central del aniversario.

La directora del Gran Teatro, Marisa Caldera, ha definido la programación como “variada, equilibrada y pensada para todo tipo de público”, con propuestas que abarcan música, teatro, humor, danza y cine, y con el objetivo de que el teatro “siga siendo un espacio abierto, un punto de encuentro cultural y un referente para la ciudad”.

El Consorcio Gran Teatro ha realizado una inversión extraordinaria de 200.000 euros más de lo habitual para hacer posible la programación del centenario, una apuesta decidida por una celebración que se extenderá durante todo el año y que implicará tanto al propio y emblemático edificio como a distintos espacios de la ciudad (la plaza Mayor de Cáceres y la plaza de toros).

Durante la presentación, este lunes en el hall del Gran Tetaro, la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha subrayado el carácter abierto y participativo de la efeméride afirmando que “va a ser como si Cáceres entera fuera un teatro durante este centenario”.

Los actos conmemorativos comenzarán con visitas guiadas para escolares, diseñadas para acercar la historia del teatro de forma didáctica. El 14 de febrero se recuperará el tradicional baile de carnaval, con entrada gratuita y requisito de acudir disfrazado.

El mes de abril concentrará los principales eventos, coincidiendo con la fecha exacta de la apertura del teatro. El 10 de abril se celebrará un gran espectáculo en la plaza Mayor que combinará teatro de calle, un piano flotante, acrobacias y un “concierto piromusical”, con la Banda Sinfónica Provincial y un coro de voces blancas.

Teatro a la calle

El Consorcio Gran Teatro ya tiene autorización durante los días 11, 17, 18, 24 y 25 de abril, en horario de 19:00 a 20:30 horas, la representación ‘Teatro en las ventanas’. Para que el teatro se asome a la calle desde las ventanas de la ‘bombonera’ cacereña, “convirtiendo a los viandantes en un público cómplice”.

Los días 18 y 19 de abril tendrá lugar el I Festival de Teatro de Calle KDK, con actuaciones de circo, humor y danza en distintos espacios urbanos; tendrá un formato itinerante, una programación que combina circo, humor, danza y espectáculos familiares, con distintos puntos de la ciudad, funcionando como escenarios abiertos.

El 23 de abril se celebrará la gran gala del centenario, presentada por Boris Izaguirre, en la que la nonagenaria actriz María Galiana, El Brujo y Juan Valderrama recibirán un reconocimiento por su estrecha vinculación con el Gran Teatro y Cáceres.

La programación continuará en los meses siguientes con conciertos, musicales de gran formato, ópera, zarzuela y espectáculos internacionales, hasta cerrar el año con grandes producciones escénicas.

Según ha destacado Caldera, el centenario es “un homenaje al pasado, al presente y al futuro del Gran Teatro”, una celebración concebida para implicar a toda la ciudadanía y convertir a Cáceres en un gran escenario cultural a lo largo de todo el año.