'Van a matar a Poe': hay altenativas educativas al asesinato de fachadas en Cáceres

La pintada “Van a matar a Poe”, repetida en fachadas de distintos puntos de Cáceres, ha generado controversia en la ciudad más allá del impacto visual. La proliferación de esta firma, ya está incluso en el Paseo de Cánovas y en la avenidad Virgen de la Montaña, ha reactivado una discusión de fondo sobre los límites entre arte urbano, grafiti, vandalismo y el papel de las instituciones a la hora de ordenar la expresión artística en el espacio público.

Desde el ámbito educativo, la profesora Carolina Vinagre, docente del Instituto Hernández Pacheco de Cáceres, ha ofrecido una reflexión que conecta directamente con esta controversia urbana. En su centro, según ha explicado, se han habilitado espacios concretos para que el alumnado pueda desarrollar inquietudes creativas vinculadas a las asignaturas de expresión artística y plástica.

“En nuestro centro educativo hemos destinado algunas paredes para que los alumnos que tienen inquietudes puedan plasmar ese arte, y la verdad es que están preciosas”, ha señalado.

Vinagre ha diferenciado con claridad entre la expresión artística planificada y este tipo de pintadas repetitivas que aparecen sin permiso en fachadas privadas o espacios públicos no habilitados. Aunque ha reconocido el valor del grafiti como disciplina artística, ha cuestionado el impacto de estas firmas en la imagen de la ciudad.

“Entiendo que tiene que haber espacios para que estas personas puedan expresarse, pero este tipo de pintadas, grafitis o firmas no contribuyen a ese arte”, ha afirmado, al tiempo que ha añadido que “no me gusta mucho porque hace que la ciudad esté mucho más fea en algunos aspectos y da la sensación de que está más sucia”.

La docente ha defendido la necesidad de avanzar hacia espacios urbanos controlados, pensados específicamente para el desarrollo de grafitis de carácter artístico, alejados de la simple firma repetitiva.

Ángel García Collado

“Creo que sí sería importante dar espacios en las ciudades para grafitis controlados, pero no estos, sino otros más artísticos donde se diera rienda suelta a la expresión creativa”, ha indicado.

En este punto, su reflexión ha conectado con una demanda recurrente en muchas ciudades: ordenar la creación urbana sin criminalizar el arte, pero tampoco normalizar el deterioro del espacio común.

Vinagre también ha puesto énfasis en las consecuencias prácticas de estas pintadas, especialmente para propietarios de negocios y administraciones públicas. “Entiendo a las personas que son dueñas de establecimientos y ven sus fachadas así”, ha señalado, al tiempo que ha mostrado comprensión hacia el Ayuntamiento “por el gasto que supone limpiar estas pintadas”.

Carolina Vinagre, docente cacereña, señala la pintada. / Cedida a El Periódico

La firma “Van a matar a Poe”, cuyo significado permanece sin aclarar, se ha convertido así en un símbolo involuntario de un debate más amplio: cómo equilibrar libertad creativa, respeto al entorno urbano y convivencia ciudadana en una ciudad que busca cuidar su imagen y su espacio público sin renunciar a la expresión cultural contemporánea.

Datos sobre grafitis y multas en Cáceres

Según la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Convivencia Ciudadana de Cáceres, las pintadas no autorizadas se clasifican como infracciones graves o muy graves, especialmente si afectan al espacio público o privado visible desde la vía pública. El cuadro de infracciones detalla: Infracciones leves: Hasta 750 € (por ejemplo, colocar carteles o adhesivos sin autorización en vías públicas o vehículos). Infracciones graves: De 751 a 1.500 € (por ejemplo, pintadas en monumentos protegidos o colocación de publicidad en edificios catalogados). Infracciones muy graves: De 1.501 a 3.000 € (por ejemplo, cualquier pintada no autorizada en elementos visibles desde la vía pública, o en casos de vandalismo reincidente en un año).

Estas multas se agravan en zonas patrimoniales como el casco antiguo. El Ayuntamiento no actúa de oficio; requiere denuncias de afectados (vecinos, Policía Local o Nacional). En casos de daños mayores (como en trenes o infraestructuras), pueden sumarse indemnizaciones por daños y perjuicios, más allá de la multa administrativa. No se reportan datos agregados de multas emitidas anualmente, pero artículos mencionan que las sanciones son "muy altas" para disuadir, aunque el problema persiste.

Incidentes destacados

Repasando artículos de prensa, éstos reportan un aumento de vandalismo con grafitis en 2024-2025, con énfasis en zonas como Ronda Sureste, calle Colón, plaza de Santiago, avenida Virgen de la Montaña y el centro histórico. Algunos casos específicos son estos:

Octubre 2020: Un menor condenado a 14 meses de libertad vigilada y a pagar 1.771 euros en indemnizaciones por daños en un tren (caso judicial en Cáceres).

2021: Cuatro jóvenes multados con hasta 3.000 euros cada uno por grafitis en la plaza de Santiago (zona patrimonial).

Noviembre 2022: Tres menores sorprendidos realizando pintadas; enfrentaron multas de 1.500 a 3.000 euros por infracciones muy graves.

Febrero 2024/2025: Policía Local sorprendió in fraganti a tres varones (dos pintando) en una columna del viaducto de la Ronda Sureste, cerca del Residencial Universidad. Se les incautaron botes de spray, pintura, guantes, escaleras, rodillos y brochas. Multas de 750 a 1.500 euros. Un vecino alertó del incidente.

Enero 2025: Actos de vandalismo en el aseo público del Paseo de Cánovas y en maceteros de la calle Gil Cordero. También se limpiaron grafitis en el panel informativo del mirador del Cerro del Amparo.

Agosto 2025: Aumento de grafitis en fachadas, reportado como problema creciente.

Noviembre 2025: Varios incidentes de vandalismo con grafitis y pegatinas en fachadas de establecimientos y patrimonio de la Ciudad Antigua, denunciados por la Asociación de Profesionales del Turismo de Extremadura (Aptuex).

Enero 2026: Aparición repetida del grafiti enigmático "Van a matar a Poe" en muros de avenida Virgen de la Montaña, parque Gloria Fuertes y avenida Isabel de Moctezuma, generando desconcierto en redes sociales.

Otros incidentes menores incluyen pintadas en un "cohete" (posiblemente un monumento o estructura) limpiado en noviembre 2024, y en baños públicos a finales de 2024.

No hay datos oficiales recientes de multas totales o incidentes anuales, pero en 2014 el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica contabilizó hasta 400 pintadas en calles céntricas, afectando la imagen turística. Artículos de 2025 describen el problema como "cronificado" y con "costes económicos altos" para la limpieza constante de fachadas, mobiliario urbano y espacios públicos.

En noviembre 2024, Aptuex denunció varios incidentes en la Ciudad Antigua, destacando daños al patrimonio.

El vandalismo genera deterioro visual y afecta el valor inmobiliario, con multas que pueden llegar a 30.000 € en casos repetidos (aunque no específico de Cáceres).

Campañas y acciones del ayuntamiento

Octubre 2024: Campaña de eliminación de pintadas en 30 calles y plazas céntricas (como Pintores, Moret, Sánchez Varona, Alzapiernas, plazas del Duque y Santiago). Coste: 16.400 euros, contratada a una empresa especializada. Duró unos 15 días. El alcalde Rafa Mateos enfatizó la necesidad de una ciudad "limpia y decente".

Septiembre 2024: Pleno municipal aprobó moción de Vox para una "guerra" contra grafitis, incluyendo campañas de concienciación.

2022: Creación de la "Mesa del Grafiti" para coordinar limpiezas y prevención, pero quedó inactiva tras cambio de gobierno, sin presupuesto ni reuniones.

Partidos como Vox y Somos Cáceres exigen estrategias estables, campañas educativas, alternativas de arte urbano legal y mayor control. Critican las limpiezas esporádicas como insuficientes.

En resumen, los grafitis en Cáceres son un problema recurrente con multas que van de 750 a 3.000 euros, pero la enforcement depende de denuncias. Los incidentes son aislados pero frecuentes, y las campañas de limpieza cuestan miles de euros al ayuntamiento.