De la mili a la tropa profesional: el Cefot de Cáceres, 60 años formando soldados

El Cefot de Cáceres será escenario de una ceremonia solemne el próximo 24 de enero. El Rey Felipe VI presidirá la jura de bandera tres décadas después de que lo hiciera por primera vez, entonces como Príncipe de Asturias. La presencia del Jefe del Estado reafirma la estrecha vinculación entre la Corona y las Fuerzas Armadas y devuelve el foco institucional a un recinto histórico que, en seis décadas, ha pasado de ser una pieza clave del servicio militar obligatorio a convertirse en una de las principales canteras de la tropa profesional del Ejército de Tierra.

Situado en el acuartelamiento de Santa Ana, el Cefot abrió sus puertas en 1964 como Centro de Instrucción de Reclutas número 3 (CIR 3), con la misión de "reconocer, vestir, instruir y clasificar" a los jóvenes llamados a filas antes de su destino definitivo. Los primeros efectivos llegaron en marzo de 1965 y su puesta en marcha convirtió a Cáceres en una referencia de la instrucción básica en España durante décadas, con un trasiego continuo de reemplazos que dejaron una huella profunda en la ciudad.

Periodo de instrucción de soldados profesionales en el Cefot de Cáceres, en 2019. / Francis Villegas

Desde su fundación, el centro de formación militar ha ejercido como motor económico y social para Cáceres, tanto por la generación de empleo directo e indirecto como por el flujo constante de personal que ha marcado el pulso de la ciudad. A lo largo de los años, ha reforzado además los lazos entre el Ejército y la ciudadanía mediante actos abiertos al público y colaboraciones de carácter cultural e institucional.

Al mismo tiempo, ha ido adaptando sus instalaciones y planes de enseñanza a las exigencias del siglo XXI. Se han incorporado ámbitos como el aprendizaje de idiomas, las competencias digitales y contenidos vinculados a la ciberdefensa, reflejando la modernización de la formación de tropas.

Cambios de nombre

Su trayectoria se ha visto acompaña por una sucesión de denominaciones oficiales. En 1986, el antiguo CIR 3 pasó a ser el Centro de Instrucción de Reclutas Centro (CIR Centro) y, en 1997, cambió a Centro de Instrucción y Movilización número 1 (CIMOV 1), comenzando a formar aspirantes a tropa en un contexto de transición hacia un modelo cada vez más profesionalizado.

Multitudinaria jura de bandera en el Cefot de Cáceres, en julio de 2024. / Carlos Gil

El salto definitivo se produjo en 2010, cuando adoptó su nombre actual, Centro de Formación de Tropa número 1 (CEFOT 1), en el marco de las modificaciones orgánicas que han consolidado la especialización de las unidades y han reforzado su papel como centro docente.

Reconocimiento institucional

La relación entre la base y Cáceres se ha visto respaldada por varias distinciones oficiales. En 1994, el ayuntamiento concedió la Medalla de la Ciudad al entonces Centro de Instrucción de Reclutas número 3 ‘Santa Ana’, en reconocimiento a su peso social y a su influencia en la vida económica y urbana. Esa muestra de apoyo institucional volvió a escenificarse dos décadas después, con motivo del 50 aniversario del centro. El consistorio acordó entonces otorgar de nuevo la Medalla de la Ciudad al Cefot, ya en su etapa actual, por su repercusión social, económica y cultural.

En el plano simbólico, el centro recibió su bandera oficial en 1992, tras la aprobación del derecho de uso un año antes. Posteriormente, en 2014 y coincidiendo también con el 50 aniversario, se entregó una nueva bandera donada conjuntamente por la Asamblea de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el ayuntamiento, que sustituyó a la anterior y ya incorporó la denominación actual del centro.

Riesgo de cierre

El episodio más delicado de la historia reciente del centro llegó en marzo de 2001. Durante una visita oficial, el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Pardo de Santayana, anunció que el Cimov dejaría de formar soldados a partir de diciembre de 2002 al no encajar, según explicó, en el nuevo modelo de Ejército profesional.

La noticia generó una fuerte conmoción en la ciudad, donde se llegó a dar por hecho el cierre de la instalación. A partir de entonces se abrió una etapa de incertidumbre marcada por anuncios contradictorios, propuestas fallidas y una intensa movilización institucional y ciudadana para evitar el cierre.

Tras varios años de negociaciones y cambios de rumbo, la situación se despejó en 2010, cuando el Ministerio de Defensa confirmó que la base cacereña se consolidaba como uno de los centros de formación de tropa del Ejército de Tierra, garantizando su continuidad y cerrando así una década de incertidumbre.

Visitas y nombres propios

A lo largo de su trayectoria, el Cefot de Cáceres también ha formado a algunas figuras destacadas de la vida pública española. Entre ellas se encuentra el expresidente del Gobierno Felipe González, que completó cuatro meses de instrucción como alférez en 1965, así como el torero Finito de Córdoba, ejemplo del perfil diverso de quienes pasaron por sus filas a lo largo de la etapa del servicio militar obligatorio.

El expresidente del Gobierno Felipe González, el primero a la derecha, en el CIR de Cáceres. / El Periódico

La historia del campamento está marcada también por visitas institucionales de alto nivel. La relación con la Casa Real española comenzó en 1977, cuando los Reyes Juan Carlos I y Doña Sofía recorrieron las instalaciones del entonces CIR, en una visita histórica en el contexto de la transición democrática.

Ya en la década de los 90, el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, presidió una jura de bandera, la primera vez que un miembro de la Casa Real encabezaba esta ceremonia en la capital cacereña. Un año después fue el turno nuevamente de Juan Carlos I, quien pasó revista a las tropas.

La familia real en el Cefot en 1996. / El Periódico

Presente y futuro

En la actualidad, el Cefot mantiene una intensa actividad docente. Además de la formación básica de tropa, imparte cursos como el de Técnico Militar en Seguridad y Defensa, gestiona ascensos a cabo y cabo primero, y forma anualmente a más de un millar de alumnos en varias disciplinas con un enfoque en valores como el respeto, la disciplina y el compañerismo.

En este contexto, la jura de bandera que presidirá el Rey el próximo 24 de enero adquiere un valor simbólico añadido: enlaza seis décadas de historia con la preparación de los nuevos soldados de un Ejército cada vez más profesional y tecnológico.