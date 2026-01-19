Del ocio nocturno al metro cuadrado rentable: Cáceres ha convertido antiguas discotecas y comercios históricos en una nueva fiebre de trasteros

Durante años, el debate urbano en Cáceres se ha centrado en la vivienda, pero en silencio ha ido creciendo otro fenómeno menos visible y más revelador: la batalla por el espacio. No por el espacio para vivir, sino por el espacio para guardar, almacenar y rentabilizar. La transformación de antiguos locales de ocio y comercios históricos en trasteros no es una anécdota inmobiliaria, sino un síntoma claro del nuevo modelo de ciudad.

La reconversión del antiguo local de la discoteca La New People, en la calle Hernández Pacheco, se ha inscrito de lleno en esta tendencia. Un espacio que durante décadas estuvo vinculado al consumo nocturno ha pasado a formar parte de un mercado dominado por la lógica del metro cuadrado útil, la inversión contenida y la rentabilidad a medio plazo.

Este tipo de operaciones responde a varias causas estructurales. Por un lado, el envejecimiento del parque residencial, con viviendas que carecen de trasteros o garajes. Por otro, la reducción progresiva del tamaño medio de las viviendas y el auge del alquiler, que ha generado una demanda constante de espacios auxiliares en zonas céntricas. A ello se ha sumado el cierre o traslado de locales comerciales tradicionales, incapaces de competir en un nuevo escenario de consumo.

En este contexto, el trastero ha emergido como un producto inmobiliario de alta rotación. Requiere menor inversión inicial que una vivienda, no conlleva gastos elevados de mantenimiento y ofrece una rentabilidad estable, especialmente cuando se ubica en áreas consolidadas. No es casual que, según ha indicado el gerente de Timmer, José Antonio Merideño, una parte importante de los compradores adquiera estos espacios con la intención directa de alquilarlos.

Aprovechamiento

El proyecto de Hernández Pacheco ha maximizado el aprovechamiento del inmueble: cerca de 500 metros cuadrados redistribuidos para albergar un centenar de trasteros, con superficies que oscilan entre los dos y los 20 metros cuadrados. El precio de venta, fijado en 1.390 euros por metro cuadrado, ha confirmado la solidez de la demanda, con unas 40 unidades ya comercializadas antes de la finalización de las obras.

Más allá del negocio, el impacto en la comunidad local es evidente. Estas actuaciones reactivan inmuebles vacíos, generan actividad económica y empleo y evitan la degradación de locales cerrados, pero también redefinen el paisaje urbano y desplazan usos históricos del centro de la ciudad. Es una transformación silenciosa, sin grandes anuncios, pero con efectos duraderos.

Desde el punto de vista normativo, la implantación de trasteros está regulada por la legislación urbanística municipal, el Código Técnico de la Edificación y la normativa de seguridad y accesibilidad, lo que ha convertido este tipo de proyectos en operaciones cada vez más profesionalizadas. Nada queda al azar en un mercado que ha dejado de ser marginal.

La demanda de trasteros en Cáceres ha crecido de forma sostenida en los últimos años, impulsada por particulares, autónomos y pequeños comercios, y ha desplazado a otras alternativas como los guardamuebles periféricos, menos accesibles y peor conectados con la vida diaria.

Ubicación, accesibilidad, seguridad, variedad de tamaños y facilidad de alquiler se han consolidado como los factores clave para una buena inversión. A ellos se suma la escasez de oferta en determinadas zonas, que ha presionado los precios al alza y ha reforzado el atractivo de este producto.

Cáceres no ha perdido solo una discoteca. Ha ganado un nuevo uso del espacio que habla del presente y anticipa el futuro: una ciudad donde el valor ya no está en lo que fue, sino en lo que puede rentar.