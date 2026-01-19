La oferta de habitaciones en alquiler se dispara un 59% en Cáceres y los precios suben un 15% en un año, según idealista

La oferta de habitaciones en piso compartido se ha disparado un 59 por ciento en el último año en Cáceres, mientras que en Badajoz ha experimentado un incremento más moderado, que se sitúa en el 5 por ciento, según un informe del portal inmobiliario idealista.

En cuanto a los precios, se sitúan en 250 euros al mes en Badajoz, tras un descenso del 17% por ciento, mientras que en Cáceres se elevan hasta los 260, con un incremento interanual del 15 por ciento. Ambas capitales se encuentran muy por debajo de la media nacional de 425 euros.

En el conjunto del país, el precio de las habitaciones en alquiler en España ha aumentado un 4% interanual, hasta una media de 425 euros mensuales, según el último informe de Idealista.

Por su parte, la oferta de las habitaciones ha crecido un 19% interanual durante 2025, aunque el interés por estos alojamientos ha crecido un 3%, lo que indica que la demanda ha aumentado a un ritmo similar al de la oferta.

De hecho, son 22 las capitales que han experimentado subidas superiores al 30%, siendo más notables en Castellón de la Plana (200%), Huelva (140%), Zaragoza (125%), Pamplona (111%), Ceuta (103%) y Toledo (77%).

Barcelona, la más cara

La ciudad de Barcelona tiene las habitaciones más caras, con una media de 600 euros mensuales, seguida de Madrid (575 euros), Palma (525 euros), San Sebastián (500 euros), Málaga (450 euros) y Bilbao (440 euros), mientras que los precios en ciudades como Pamplona, Vitoria o Santa Cruz de Tenerife rondan los 400 euros.

Sin embargo, los precios se han mantenido estables en la mayoría de capitales, con subidas y bajadas del 5%, aunque las mayores subidas se han dado en Zamora (20%), seguida de Teruel (19%), Ourense, Segovia y Oviedo (con un 17% en los tres casos), mientras que en Madrid los precios se han encarecido un 2%.

Madrid y Barcelona

Las ciudades de Madrid y Barcelona concentran la mitad de la oferta de las habitaciones en alquiler, pues representan el 19% y el 14% respectivamente, mientras que la oferta en Valencia representa el 13% del total.

En Madrid, la oferta ha crecido un 21% respecto a hace un año, y en Barcelona el crecimiento ha sido del 15%, mientras que las mayores caídas se han registrado en Castellón de la Plana (-45%), Pamplona (-37%), Huelva (-33%) y Ceuta (-31%).