Los pacientes de cáncer, con nueva sede, hablan de sus casos: "Es como que se te cae el futuro"

La Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres sufre un lavado de cara, pero su labor sigue siendo igual de honesta. Este lunes ha tenido lugar la presentación de su nuevo local, en la calle Antonio Floriano Cumbreño, cerca del Perú. Y no solo eso, sino que, también, se han dado detalles del 'IX Congreso Extremeño de personas con cáncer y sus familiares'.

Tendrá lugar el 12 de febrero en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, y espera la presencia de figuras importantes como la del alcalde, Rafa Mateos, o el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. A lo largo de la jornada, participarán especialistas como psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas o trabajadores sociales, pero también diversos pacientes que contarán sus experiencias.

«Será este un espacio para resolver dudas, compartir conocimiento y ofrecer respuestas claras a preguntas que muchas personas se hacen cuando el cáncer irrumpe en sus vidas de un modo próximo», definió el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, Pedro Pastor, quien llevó la batuta de la rueda. Junto a él estuvieron Ignacio Lucero, gerente de la Asociación, y Beatriz Bravo, coordinadora provincial de Atención a Pacientes y Usuarios.

Cartel del congreso. / Pablo Parra

«Este congreso nace con un objetivo muy claro: poner a las personas en el centro, dar voz a quienes conviven con el cáncer y ofrecer información útil y rigurosa, cercana, que ayude a afrontar la enfermedad del cáncer con más herramientas, más apoyo y más acompañamiento», comentó Pastor. «Estoy seguro que este congreso va a ser, sobre todo, un espacio de encuentro, de apoyo mutuo y de esperanza».

Nuevo local

El nuevo centro presenta una imagen más acogedora, un aspecto muy importante para un local cuya tarea es apoyar a personas que lo están pasando mal física o emocionalmente. Por ello, son importantes los espacios accesibles, otorgando a este una imagen agradable. Antes de la rueda, se llevó a cabo un pequeño recorrido para los medios presentes por el centro.

Cuenta con varias salas de atención a los pacientes, un baño accesible y pequeñas salas para conferencias o actividades cuyas paredes son paneles que, en caso de ser necesario, se pueden retirar y crear una sala mucho más grande. Son muy comunes los ejercicios de fisioterapia, como pilates, donde acuden, por ejemplo, hombres con cáncer de próstata para reforzar el suelo pélvico.

Imagen del nuevo local por fuera. / Pablo Parra

«Desde aquí seguimos ofreciendo todos nuestros servicios de manera gratuita y reforzando siempre nuestro compromiso con quien más nos necesita. Este espacio era ya muy necesario y ha sido realidad gracias, por un lado, al apoyo económico que conseguimos de nuestros cerca de 8.000 socios y el apoyo de tantas miles de personas que en tantas acciones en la calle nos prestan durante todo el año, el pasado y los anteriores», finalizó el presidente.

«Queremos, y es nuestro deseo, que esta sede sea un centro de actividad desde por la mañana a las ocho que abre, hasta las siete de la tarde, en la cual también tenemos profesionales colaboradores externos, y junto con el ejercicio físico-oncológico, que va a arrancar este año, vamos a completar todos los servicios que la nueva situación de los pacientes y la complejidad que supone la nueva situación, mucha gente necesita. Nosotros estamos para complementar el sistema sanitario, es decir, que en alguna de estas prestaciones, pues al sistema sanitario todavía no llega el ejercicio físico-oncológico, vamos a estar ahí, para que arranque esta actividad y cubrir en muchas ocasiones las listas de espera cuando, por ejemplo, a una mujer se le ha operado de un cáncer de mama y todavía no llega la fisioterapia para prevención de su linfedema».

La Asociación

La Asociación Española contra el Cáncer tiene unos valores fundamentales que explica su gerente, Ignacio Lucero. Primero, apoyar y acompañar, tanto al paciente como al familiar. «Les acompañamos durante el seguimiento de la enfermedad y también incluso después de ella, con todos los servicios que hemos comentado ahora, que puede ser de nutrición, de ejercicio físico... y también en el caso de que el paciente fallezca, hay unos grupos de duelo de familiares que pueden ayudar a pasar ese proceso».

Segundo, la labor en la calle. «Informar y concienciar a la población en general, pues en qué ayuda los cribados de cáncer de mama, de cáncer de colon, de deshabituación tabáquica... todos los consejos que estamos haciendo».

Y tercero, y fundamental: la investigación. «Hay un dato malo, que es que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a contraer cáncer a lo largo de su vida. Tenemos un objetivo en la Asociación, que es conseguir ese 70% de supervivencia en cáncer. Por eso, constantemente estamos haciendo acciones de recaudación para investigación, y, de hecho, hemos cerrado un presupuesto para este 2026 de 300.000 euros en investigación, los que vamos a dotar solamente aquí, en Cáceres».

En la provincia de Cáceres hay 17 trabajadoras, pues la gran mayoría son mujeres. «Cuentan principalmente con atención directa al paciente y a la familia, como son 7 psicólogas, 4 trabajadoras sociales, una coordinación de voluntariado, importante también para realizar todas nuestras campañas, y la coordinadora de atención al paciente, que es este crecimiento provincial, y para poder coordinarlo y que nos permitan que tengamos un espacio para atender al paciente».

Además, están en todos los hospitales de la provincia: el Ciudad de Coria de la localidad del mismo nombre, el Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata (donde también se tiene previsto inaugurar este año un local), el Virgen del Puerto de Plasencia y los dos de Cáceres: el San Pedro de Alcántara y el Universitario.

"Se te cae todo"

La presentación también contó con la presencia de dos pacientes de cáncer. Una de ellas, Ana Belén Redondo, participó y contó su situación. «Soy paciente oncológica desde diciembre del 2024, ahora mismo ya he pasado la quimioterapia, estoy en tratamiento de inmunoterapia, y soy docente, soy profesora de educación física en un instituto de secundaria», comienza.

«Como docente se te cae todo, porque al ser de educación física se es una persona muy activa, y cuando empiezas con la enfermedad, los efectos secundarios que tienes te influyen. Es verdad que como que desaparece el futuro, desaparece todo». En su caso, acude a la asociación para recibir ayuda en una situación «difícil».

Ana Belén Redondo. / Pablo Parra

«Al venir a esta asociación, te ayudan principalmente a colocar las ideas que traes, ideas negativas. Intentan ordenarte esas ideas. Cuesta volver a la realidad, porque ya no soy la misma, principalmente». En su caso, explica, tiene miedo de no poder seguir realizando su trabajo como hasta ahora. Por ello, trabaja para volver a la mayor normalidad posible. «Desde que empecé aquí en la asociación he participado en muchísimas cosas talleres de maquillaje a la psicóloga, y a todo lo que me ofrecen intento juntarme».