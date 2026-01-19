Cerco a los atracadores de Nuevo Cáceres: la Policía Nacional pide las grabaciones de seguridad tras el suculento robo en Caja Rural

Novedades sobre el caso del atraco a una sucursal bancaria de la entidad Caja Rural de Extremadura en Nuevo Cáceres. La investigación que viene efectuando desde el pasado viernes la Policía Nacional permanece abierta y pocos detalles se han conocido sobre ella. Apenas han confirmado que el robo se produjo y que los dos ladrones (encapuchados) huyeron con "una cantidad grande de dinero".

Cámaras de seguridad

Este diario también ha podido conocer que los agentes han solicitado las cámaras de seguridad de negocios cercanos para tratar de identificar a los autores del robo. Es posible que llevasen varios días merodeando la zona para recabar toda la información necesaria para acometer el robo y cuál sería el mejor momento, hasta que finalmente se decantaron por efectuarlo el pasado viernes a última hora de la mañana. Por el momento, no hay ningún detenido.

Normalidad

Entretanto, los vecinos y establecimientos de la zona están intentando recuperar la normalidad tras un suceso que ha provocado cierto susto este fin de semana en la barriada. A pesar de que la mayoría no fueron conscientes de lo que había ocurrido hasta que vieron las patrullas de la Policía Nacional o hasta que se enteraron por la prensa, han contado a este diario que ha existido cierta preocupación durante estos días.

Testimonios

Dos vecinas que residen justo en el inmueble donde está ubicado el establecimiento, en la confluencia de las calles Berna y Segovia, señalan a este diario que no se enteraron de nada hasta que se percataron de la presencia de las patrullas de la Policía Nacional: "Cuando suenan las alarmas de los coches, las escuchamos desde nuestras casas. Pero esta debe ser distinta porque no se oyó nada". "Nos preocupa, pero no en exceso. Han robado en un banco, que puede considerarse habitual. Nos alertaría mucho más que hubiesen entrado en varias casas. Podríamos pensar que somos los siguientes", cuentan.

La Científica

El suceso debió producirse en apenas unos minutos, justo entre las 14.00 y las 14.30 de la tarde del pasado viernes, y dejó un gran susto en el cuerpo de las tres personas que trabajan en la sucursal, que salieron ilesas. A partir de ese momento comenzaron a acercarse patrullas al lugar de los hechos (apenas a 450 metros de distancia). También estuvo recogiendo pruebas la Policía Científica.

Situación actual

En la mañana de este lunes, un cartel en la puerta principal de la entidad alertaba de que la apertura de la oficina se retrasará "por motivos técnicos. No especificaba cuánto tiempo tardaría en abrir sus puertas. Finalmente, lo harán a lo largo de esta mañana. Desde el pasado viernes ha estado fuera de servicio el cajero automático y ha obligado a los clientes de este banco a acercarse a otras oficinas de la ciudad para sacar dinero en efectivo. También ha vuelto a entrar en funcionamiento en torno a las 11.30 horas de este lunes.