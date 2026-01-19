Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad municipal

Rafa Mateos, alcalde de Cáceres: "Nos opusimos al proyecto del Buda si tenía algún coste para el ciudadano y la mina se cayó sola"

El alcalde, Rafa Mateos, hace una diferenciación: "Defendí que el proyecto minero siguiese los pasos necesarios de forma transparente y finalmente no salió adelante; y la empresa del complejo budista no consideró rentable la compra de terrenos"

Rafa Mateos, alcalde de Cáceres.

Rafa Mateos, alcalde de Cáceres. / Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Dos proyectos que generaban una gran inquietud a los ciudadanos de Cáceres hace apenas unos años "ya no generan inquietud en la ciudad". El alcalde, Rafa Mateos, habló este lunes tras la rueda de prensa para presentar el proyecto de Fitur sobre las polémicas generadas por dos proyectos que finalmente han quedado en el olvido: la mina de litio en Valdeflórez y el complejo budista. El regidor aseguró que "han quedado en el olvido" y "ya no están en la agenda" ni en el "día a día".

Mateos insiste en que, desde el consistorio, el foco se desplaza hacia iniciativas "serias, viables y tangibles" para la capital, al tiempo que defiende que la tramitación de los expedientes ha servido para fijar un marco claro: las iniciativas privadas, remarca, solo avanzan si cumplen la normativa y no trasladan costes a la ciudadanía.

El complejo budista, en "vía muerta"

El alcalde fue cuestionado por ambos proyectos. Primero habló del complejo budista de la Fundación Lumbini Garden, incidiendo en que está en "vía muerta". Contó que "nos opusimos al proyecto desde antes de llegar a la alcaldía si tenía algún coste para los ciudadanos" y que el consistorio condiciona su apoyo a que no se tenga que entregar una gran finca municipal de más de cien hectáreas, refiriéndose a los terrenos del Cerro Arropez.

A esto suma un tercer elemento: el planteamiento, según indica, no supera los requisitos medioambientales exigidos. En ese marco, el ayuntamiento traslada a los promotores la alternativa de buscar suelo privado y tramitarlo con coordinación municipal, pero el alcalde sostiene que los impulsores no lo consideran rentable, por lo que no se contempla retomarlo en los próximos años.

Las últimas noticias publicadas sobre la construcción de este macrocomplejo hacían alusión a que la promotora renunciaba a los terrenos del Cerro de los Romanos (en el Valle de Santa Lucía), sobre los que tenían una opción de compra, porque no se había alcanzado un acuerdo con los propietarios. Todo ello, en junio de 2025, mientras aseguraban que "por supuesto que mantenemos la propuesta de la ciudad y buscaremos todas las soluciones posibles para llevarlo a cabo". Aseguraron que iban a buscar nuevos terrenos, pero no se ha conocido ninguna nueva noticia en más de seis meses.

El freno a la mina

Sobre la mina de litio impulsada por la australiana Infinity Metals, Mateos pone el foco en el procedimiento. Defiende que tramitar el proyecto ha servido para dar luz al expediente y fijar garantías frente a la ciudadanía. Según señala, los informes técnicos concluyen que la propuesta no cumple con las exigencias ambientales, lo que impide que se ejecute en los términos planteados.

El alcalde insiste en que el proceso ha permitido conocer "en detalle" la situación real del proyecto y subraya que cualquier iniciativa privada solo puede prosperar si se ajusta a la normativa vigente.

La firma, en una carta enviada a sus accionistas, calificó el año 2025 de "frustrante" hace unos meses debido al "lento proceso con la solicitud de licencia" que tramita la Junta de Extremadura, junto con "un menor interés en el sector del litio"; al mismo tiempo que no descartaban reiniciar el proceso, aunque esto podría causar un retraso de "varios meses a años".

Noticias relacionadas y más

Mismo final, nuevos proyectos

Con ese diagnóstico, el ayuntamiento presenta ambos asuntos como debates que pierden peso y que dejan paso a otra etapa. Mateos sostiene que Cáceres debe mirar ahora a proyectos "tangibles" y remarca el compromiso municipal de concentrar esfuerzos en iniciativas que, a su juicio, ofrezcan resultados más claros para la ciudad.

