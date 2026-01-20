La avenida de Portugal de Cáceres se queda sin escaparates dulces: por qué han cerrado pastelerías y qué frena (y empuja) el relevo

En la avenida de Portugal, el cierre de la pastelería El Horno de Manuela ha terminado por instalar una pregunta incómoda en el vecindario: ¿qué se ha roto para que un producto “de impulso” (un milhojas, una napolitana, una tarta de cumpleaños) deje de sostener un negocio de puerta a la calle? La respuesta, a pie de escaparate, suele ser menos romántica que el azúcar glas. Y más estructural.

No hay un único detonante, sino un cóctel que se ha ido concentrando: márgenes cada vez más finos: el obrador vive de vender mucho y vender bien. Cuando cae el ticket medio o se encarecen insumos clave, la cuenta deja de cuadrar; competencia y “guerra de conveniencia”: cadenas, supermercados con bollería mejorada, cafeterías de especialidad y delivery han ido peleando el mismo momento de consumo; relevo generacional y mano de obra: oficios duros, horarios largos y falta de personal cualificado han pesado especialmente en negocios familiares (un patrón que el sector ha venido señalando en toda España); la calle también vende (o espanta): iluminación, accesibilidad, sombra, aparcamiento, cruces… todo lo que afecta al paseo afecta al mostrador.

Qué se ha hecho (y qué falta) en iluminación y acerados

Si se habla de medidas municipales recientes en Cáceres, el ayuntamiento ha anunciado actuaciones de accesibilidad con adaptación de más de 400 pasos de peatones (rebajes, pavimento podotáctil y eliminación de barreras) en todos los barrios, priorizando puntos sensibles y zonas de actividad.

Además, en otras grandes avenidas de la ciudad se han instalado nuevas farolas y se han ejecutado mejoras de pavimento como parte de planes de seguridad vial y accesibilidad, un precedente que marca el camino cuando una vía se convierte en “zona problemática”.

Sobre la avenida de Portugal en concreto, lo más honesto es esto: no he encontrado, en los anuncios públicos recientes consultados, un proyecto “con nombre y apellidos” centrado exclusivamente en esta avenida (tipo “obra integral de aceras e iluminación en Avenida de Portugal”). Lo que sí existe es el paraguas de inversión y regeneración urbana que el Ayuntamiento ha activado con fondos y proyectos en distintas zonas.

Y, en paralelo, el municipio ha trabajado en gestión energética y modernización del alumbrado público a escala ciudad (telegestión, sensores y renovación tecnológica), que es la base técnica para luego actuar por tramos donde más se necesita.

Aquí la pastelería ha jugado en desventaja: si sube el coste, subir precios tiene techo; si no los sube, recorta margen; si recorta margen, puede acabar “tocando” gramajes, formatos o ingredientes (y eso se nota).

El caso más simbólico ha sido el cacao: 2025 ha vivido máximos históricos y una volatilidad extrema, y 2026 ha arrancado con corrección a la baja, pero sin volver a un “precio cómodo” para el obrador.

A esto se ha sumado la tensión en productos como mantequilla (con índices de precios al alza en España en 2025) y el encarecimiento (o inestabilidad) de otras materias y energía.

El “cambio de acera” y el flujo de clientes de La Alacena de Nani

La Alacena de Nani (avenida de Portugal, 3) se ha posicionado, sin embargo, con un relato claro: granel, producto local, opciones bio y reducción de plásticos. En comercio de proximidad, cambiar de acera (o sufrir obras que obligan a cruzar, rodear o caminar por un tramo menos amable) suele tener tres efectos muy concretos: visibilidad: el cliente que “pasa y entra” baja si el escaparate queda fuera de su línea natural de paseo, fricción: un paso de cebra mal situado o una acera estrecha reduce la compra impulsiva y reaprendizaje: la clientela fiel vuelve, pero la ocasional tarda más.

Dicho de forma simple: la acera no es un detalle urbano, es parte del embudo de ventas.

El consumo “plant-based” se ha estabilizado en torno al 11% de la población en 2025 (con flexitarianos, vegetarianos y veganos), y el cliente ha afinado: busca opciones, pero también precio y “menos ultraprocesado”.

En panadería y pastelería, las tendencias que más han empujado han sido vegano, natural y proximidad, justo el terreno en el que tiendas como La Alacena de Nani han encontrado narrativa y diferencial.

En ecológico, el consumo en España ha crecido, pero con freno por la inflación (el “quiero” existe, el “puedo” manda).

Redes sociales: el escaparate que ya no se paga con alquiler

Para un negocio pequeño, Instagram y TikTok han dejado de ser “comunicación” para convertirse en captación: casi la mitad de los usuarios consulta redes antes de comprar y una parte relevante reconoce influencia directa en la decisión.

En alimentación (y más en dulce), el vídeo corto funciona como anzuelo: producto, proceso, cercanía, “hoy hay”. Y en una avenida donde el paseo se resiente, la red compensa la falta de tráfico físico (siempre que luego el acceso sea fácil).

En España, la innovación en pastelería se ha movido en dos direcciones: especialización (obradores de autor, masas, fermentaciones, chocolate, sin azúcar) e hibridación (cafetería de especialidad más vitrina corta, producto estacional, edición limitada).

Cáceres no ha ido ajena, pero la diferencia la marca la densidad: en ciudades más grandes hay más público “early adopter” y más rotación para sostener propuestas muy nicho. En vías concretas (como una avenida), la innovación no solo depende del obrador: depende de si la calle acompaña.

Qué proyectos pueden reactivar la avenida de Portugal

En Cáceres existen líneas municipales para dinamización del comercio ligadas a proyectos y convocatorias (incluidas las conectadas a fondos de recuperación) y el papel de asociaciones empresariales para canalizar demandas y campañas.

Traducido a avenida de Portugal, el “pack” que suele funcionar cuando una calle pierde tirón es conocido: mejora de accesibilidad real (aceras sin obstáculos, pasos cómodos, continuidad de paseo), iluminación y seguridad percibida (la calle se usa cuando se ve y se siente amable), captación de nuevos usos (no solo más tiendas: servicios, experiencias, hostelería contenida, horarios complementarios) y eventos de calle medibles (no “un día”, sino calendario).