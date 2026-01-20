Cáceres aplaza la presentación de su estrategia turística en Madrid por el luto oficial en España

El Ayuntamiento de Cáceres ha izado este martes las banderas oficiales a media asta tras el luto oficial decretado en España por el trágico accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba), un suceso que ha causado una profunda conmoción a nivel nacional.

La medida se ha adoptado como gesto institucional de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familias, en línea con lo establecido por el Gobierno y secundado por distintas administraciones públicas del país.

Aplazamiento de un acto institucional en Madrid

Como consecuencia de este luto oficial, el consistorio cacereño también ha decidido aplazar el acto de presentación de la estrategia turística de la ciudad, que estaba previsto celebrarse este miércoles en el Círculo Financiero Génova, en Madrid.

Banderas a media asta. / Cedida a El Periódico

Desde el Ayuntamiento se ha indicado que la decisión responde al contexto de duelo y al carácter institucional del evento, cuya nueva fecha se comunicará próximamente. El acto formaba parte de la agenda de promoción turística de Cáceres a nivel nacional y estaba concebido como una cita estratégica para reforzar la proyección de la ciudad.

Vista desde el propio balcón municipal. / El Periódico Extremadura

El accidente de Adamuz ha motivado numerosas muestras de condolencia y gestos simbólicos en todo el país, entre ellos la suspensión de actos públicos y el izado de banderas a media asta en edificios oficiales.