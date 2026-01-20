Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaAcuerdo PP-VoxNegligencias médicasMáquinas de coserSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cáceres aplaza la presentación de su estrategia turística en Madrid por el luto oficial en España

Tras el trágico accidente de tren en Córdoba, el Ayuntamiento de Cáceres ha izado las banderas a media asta en señal de respeto y acompañamiento a las familias afectadas

Banderas a media asta en Cáceres.

Banderas a media asta en Cáceres. / Cedida a El Periódico

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha izado este martes las banderas oficiales a media asta tras el luto oficial decretado en España por el trágico accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba), un suceso que ha causado una profunda conmoción a nivel nacional.

La medida se ha adoptado como gesto institucional de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familias, en línea con lo establecido por el Gobierno y secundado por distintas administraciones públicas del país.

Aplazamiento de un acto institucional en Madrid

Como consecuencia de este luto oficial, el consistorio cacereño también ha decidido aplazar el acto de presentación de la estrategia turística de la ciudad, que estaba previsto celebrarse este miércoles en el Círculo Financiero Génova, en Madrid.

Banderas a media asta.

Banderas a media asta. / Cedida a El Periódico

Desde el Ayuntamiento se ha indicado que la decisión responde al contexto de duelo y al carácter institucional del evento, cuya nueva fecha se comunicará próximamente. El acto formaba parte de la agenda de promoción turística de Cáceres a nivel nacional y estaba concebido como una cita estratégica para reforzar la proyección de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Vista desde el propio balcón municipal.

Vista desde el propio balcón municipal. / El Periódico Extremadura

El accidente de Adamuz ha motivado numerosas muestras de condolencia y gestos simbólicos en todo el país, entre ellos la suspensión de actos públicos y el izado de banderas a media asta en edificios oficiales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
  2. Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
  3. Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
  4. Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
  5. Otro negocio breve que cierra en Cáceres
  6. La Junta de Extremadura cambia la estrategia con el aeródromo de Cáceres: esperará al impacto ambiental favorable para comprar los terrenos
  7. Una vida entre fogones: Manuel Espada, chef de Albalat, dice adiós tras una vida dedicada a la hostelería en Cáceres
  8. Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres

Cáceres aplaza la presentación de su estrategia turística en Madrid por el luto oficial en España

Cáceres aplaza la presentación de su estrategia turística en Madrid por el luto oficial en España

La cuenta atrás más esperada para Gómez Becerra en Cáceres: comienzan los trabajos para instalar un sistema de sombra

La cuenta atrás más esperada para Gómez Becerra en Cáceres: comienzan los trabajos para instalar un sistema de sombra

Estos son los robos más comunes en el territorio transfronterizo de Cáceres y Portugal

Estos son los robos más comunes en el territorio transfronterizo de Cáceres y Portugal

Matices, la nueva tapería de Juanma Zamorano que abre en la plaza Marrón de Cáceres con un guiño a las jirafas

Matices, la nueva tapería de Juanma Zamorano que abre en la plaza Marrón de Cáceres con un guiño a las jirafas

Un retiro en Cáceres para parar y mirarse por dentro: qué es Bartimeo y por qué atrae a tantos jóvenes

Un retiro en Cáceres para parar y mirarse por dentro: qué es Bartimeo y por qué atrae a tantos jóvenes

Construyen tres nuevos apartamentos turísticos en la plaza Mayor de Cáceres y el hotel Don Fernando, listo para su gran ampliación

Construyen tres nuevos apartamentos turísticos en la plaza Mayor de Cáceres y el hotel Don Fernando, listo para su gran ampliación

La reforma de Cánovas en Cáceres avanza pendiente del diseño definitivo y el inicio por fases

La reforma de Cánovas en Cáceres avanza pendiente del diseño definitivo y el inicio por fases

Daniel Rubio: más de 30 años restaurando y vendiendo máquinas de coser en Cáceres

Daniel Rubio: más de 30 años restaurando y vendiendo máquinas de coser en Cáceres
Tracking Pixel Contents