Premios viajes
Cáceres, finalista a Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler 2026
Condé Nast Traveler España ha avanzado en Fitur los doce nombres que optan al galardón y abrirá las votaciones a mediados de marzo
Condé Nast Traveler (revista especializada en viajes y estilo de vida) ha anunciado los finalistas a Destino Nacional e Internacional de los Premios Condé Nast Traveler 2026, una edición cuya gala se celebrará el próximo mes de junio. Estos galardones han reconocido cada año la excelencia del sector turístico a partir de las votaciones de sus lectores.
Por primera vez en la historia de los premios (y coincidiendo con FITUR, la feria internacional de turismo), la cabecera ha adelantado en primicia los doce finalistas de la categoría de Destino Nacional. Entre ellos ha figurado Cáceres, que ha compartido lista con A Coruña, Costa del Sol, Girona, Huesca, Madrid, Mallorca, Navarra, Santander, Sevilla, Tenerife y Valladolid.
La lista de finalistas
La selección de Destino Nacional ha quedado integrada por: A Coruña, Cáceres, Costa del Sol, Girona, Huesca, Madrid, Mallorca, Navarra, Santander, Sevilla, Tenerife y Valladolid.
Por qué Cáceres
El equipo editorial de Condé Nast Traveler España ha justificado la presencia de Cáceres por un paquete de atractivos que combina patrimonio histórico (con huellas que remiten a época romana), una trama urbana muy caminable (de la Plaza Mayor a la Torre de Bujaco, la muralla, la Concatedral de Santa María o el Palacio de los Golfines de Abajo) y un plus contemporáneo apoyado en el Museo de arte contemporáneo Helga de Alvear.
En el plano gastronómico, la revista ha citado una cocina tradicional “revisitada” que ha invitado a construir el viaje alrededor de la mesa (con referencias como Atrio y otros locales de ticket más accesible). A ese dibujo ha sumado el tirón de algunos hoteles boutique y una manera de viajar “lejos de las masificaciones costeras”.
Calendario de votaciones
La publicación ha indicado que la lista completa de categorías (incluidas las habituales de hoteles) estará disponible a mediados de marzo, momento en el que se abrirá el periodo para que los lectores puedan votar. La entrega de premios se celebrará en junio.
- Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
- Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
- Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
- Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
- Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
- Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
- La Junta de Extremadura cambia la estrategia con el aeródromo de Cáceres: esperará al impacto ambiental favorable para comprar los terrenos
- Una vida entre fogones: Manuel Espada, chef de Albalat, dice adiós tras una vida dedicada a la hostelería en Cáceres