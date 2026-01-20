Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáceres, finalista a Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler 2026

Condé Nast Traveler España ha avanzado en Fitur los doce nombres que optan al galardón y abrirá las votaciones a mediados de marzo

VIDEO | Un tesoro patrimonial de la parte antigua de Cáceres reabre al público tres años después

Carlos Gil

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

Condé Nast Traveler (revista especializada en viajes y estilo de vida) ha anunciado los finalistas a Destino Nacional e Internacional de los Premios Condé Nast Traveler 2026, una edición cuya gala se celebrará el próximo mes de junio. Estos galardones han reconocido cada año la excelencia del sector turístico a partir de las votaciones de sus lectores.

Por primera vez en la historia de los premios (y coincidiendo con FITUR, la feria internacional de turismo), la cabecera ha adelantado en primicia los doce finalistas de la categoría de Destino Nacional. Entre ellos ha figurado Cáceres, que ha compartido lista con A Coruña, Costa del Sol, Girona, Huesca, Madrid, Mallorca, Navarra, Santander, Sevilla, Tenerife y Valladolid.

La lista de finalistas

La selección de Destino Nacional ha quedado integrada por: A Coruña, Cáceres, Costa del Sol, Girona, Huesca, Madrid, Mallorca, Navarra, Santander, Sevilla, Tenerife y Valladolid.

Por qué Cáceres

El equipo editorial de Condé Nast Traveler España ha justificado la presencia de Cáceres por un paquete de atractivos que combina patrimonio histórico (con huellas que remiten a época romana), una trama urbana muy caminable (de la Plaza Mayor a la Torre de Bujaco, la muralla, la Concatedral de Santa María o el Palacio de los Golfines de Abajo) y un plus contemporáneo apoyado en el Museo de arte contemporáneo Helga de Alvear.

Video | Presentación en Cáceres de la estrategia de la ciudad en Fitur

A. G. C.

En el plano gastronómico, la revista ha citado una cocina tradicional “revisitada” que ha invitado a construir el viaje alrededor de la mesa (con referencias como Atrio y otros locales de ticket más accesible). A ese dibujo ha sumado el tirón de algunos hoteles boutique y una manera de viajar “lejos de las masificaciones costeras”.

Calendario de votaciones

La publicación ha indicado que la lista completa de categorías (incluidas las habituales de hoteles) estará disponible a mediados de marzo, momento en el que se abrirá el periodo para que los lectores puedan votar. La entrega de premios se celebrará en junio.

