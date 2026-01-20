La futura plaza Mayor de Cáceres refuerza su tirón turístico: tres nuevos apartamentos y la gran ampliación del hotel Casa Don Fernando

La futura plaza Mayor de Cáceres se va a parecer mucho a la actual en cuanto al aspecto, pero va a estar muy enfocada al turismo. Así se demuestra con cada actuación que se acomete en la zona. A la creación de cuatro pisos turísticos que se vienen rehabilitando en el número 14 habrá que sumar la creación de otros tres apartamentos similares en el número 39, justo en la parte alta de la plaza.

Negocio

Eso sí, no va a ser el recinto exclusivamente para este negocio puesto que solo se va a utilizar la primera planta. Así lo asegura la empresa Plano, que está ejecutando las obras desde hace unos cuatro meses y que prevé empezar a comercializarlos en los próximos meses. Además, la zona está viviendo un 'boom' de este tipo de residencias temporales: en la calle Gran Vía también se están construyendo seis inmuebles en el edificio al que le cayó una bomba durante la Guerra Civil y que tiene el histórico cartel vintage de 'Centro Comercial Thomson'.

Los nuevos apartamentos estarán ubicados en la zona conocida como el Portal del Pan, en la parte alta de la plaza Mayor, justo entre las bocacalles de Gran Vía y Pintores. La entrada a las viviendas están situadas entre la tapería La Tula y los Helados Artesanos Agustín Mira.

Las obras, solo en la planta 1. / E. P.

Hotel Casa Don Fernando

Por otro lado, la Fundación Valhondo ha licitado por segunda vez la obra para ampliar el hotel Casa Don Fernando (ubicado en el número 20), incrementando el precio del concurso público para atraer a más empresas. El proceso se abrió hace varios meses y está cerca de concluirse. Se pueden presentar ofertas hasta el día 23 de enero y cuenta con un presupuesto base de 1.083.169,73 euros (sin IVA) y establece que el contrato será a precio cerrado, sin posibilidad de revisión por subidas de costes.

El documento fija que la obra tendrá un plazo de ejecución de 14 meses desde el día siguiente al acta de comprobación del replanteo y señala que los trabajos deberán poder iniciarse en el primer semestre de 2026, con un límite máximo de tres meses desde la adjudicación para comenzar las obras.

Hotel Casa Don Fernando. / E. P.

El pliego detalla que no se aceptarán ofertas que superen el presupuesto base y que la propuesta presentada deberá incluir "todos los trabajos necesarios", sin incrementos de precio, salvo en el caso de reformados solicitados por la propiedad y acordados previamente.

Valoración de ofertas

En la valoración de las ofertas, la oferta económica será el criterio con mayor peso (hasta 65 puntos), mientras que la experiencia y cualificación profesional podrá sumar hasta 25 puntos y otros criterios hasta 10 puntos, entre ellos mejoras en calidades. El pliego recoge que el concurso puede quedar desierto si las propuestas no alcanzan una puntuación mínima de 75 puntos.

Para optar a la adjudicación, se exige acreditar experiencia en al menos dos obras de características similares ejecutadas en edificios de "arquitectura del llano" en Extremadura durante los últimos diez años, con un importe mínimo equivalente al 50% del presupuesto de ejecución, y al menos una de ellas deberá ser de uso hotelero o asimilable.

Además, la empresa deberá contar con un técnico encargado directamente de las obras con titulación de grado en edificación, arquitecto técnico o aparejador, que ejercerá como jefe de obra.