Vivienda
La futura plaza Mayor de Cáceres refuerza su tirón turístico: tres nuevos apartamentos y la gran ampliación del hotel Casa Don Fernando
La empresa Plano está rehabilitando la primera planta del inmueble número 39 y la Fundación Valhondo está en los últimos días del concurso público para la reforma del hotel por 1,08 millones de euros
La futura plaza Mayor de Cáceres se va a parecer mucho a la actual en cuanto al aspecto, pero va a estar muy enfocada al turismo. Así se demuestra con cada actuación que se acomete en la zona. A la creación de cuatro pisos turísticos que se vienen rehabilitando en el número 14 habrá que sumar la creación de otros tres apartamentos similares en el número 39, justo en la parte alta de la plaza.
Negocio
Eso sí, no va a ser el recinto exclusivamente para este negocio puesto que solo se va a utilizar la primera planta. Así lo asegura la empresa Plano, que está ejecutando las obras desde hace unos cuatro meses y que prevé empezar a comercializarlos en los próximos meses. Además, la zona está viviendo un 'boom' de este tipo de residencias temporales: en la calle Gran Vía también se están construyendo seis inmuebles en el edificio al que le cayó una bomba durante la Guerra Civil y que tiene el histórico cartel vintage de 'Centro Comercial Thomson'.
Los nuevos apartamentos estarán ubicados en la zona conocida como el Portal del Pan, en la parte alta de la plaza Mayor, justo entre las bocacalles de Gran Vía y Pintores. La entrada a las viviendas están situadas entre la tapería La Tula y los Helados Artesanos Agustín Mira.
Hotel Casa Don Fernando
Por otro lado, la Fundación Valhondo ha licitado por segunda vez la obra para ampliar el hotel Casa Don Fernando (ubicado en el número 20), incrementando el precio del concurso público para atraer a más empresas. El proceso se abrió hace varios meses y está cerca de concluirse. Se pueden presentar ofertas hasta el día 23 de enero y cuenta con un presupuesto base de 1.083.169,73 euros (sin IVA) y establece que el contrato será a precio cerrado, sin posibilidad de revisión por subidas de costes.
El documento fija que la obra tendrá un plazo de ejecución de 14 meses desde el día siguiente al acta de comprobación del replanteo y señala que los trabajos deberán poder iniciarse en el primer semestre de 2026, con un límite máximo de tres meses desde la adjudicación para comenzar las obras.
El pliego detalla que no se aceptarán ofertas que superen el presupuesto base y que la propuesta presentada deberá incluir "todos los trabajos necesarios", sin incrementos de precio, salvo en el caso de reformados solicitados por la propiedad y acordados previamente.
Valoración de ofertas
En la valoración de las ofertas, la oferta económica será el criterio con mayor peso (hasta 65 puntos), mientras que la experiencia y cualificación profesional podrá sumar hasta 25 puntos y otros criterios hasta 10 puntos, entre ellos mejoras en calidades. El pliego recoge que el concurso puede quedar desierto si las propuestas no alcanzan una puntuación mínima de 75 puntos.
Para optar a la adjudicación, se exige acreditar experiencia en al menos dos obras de características similares ejecutadas en edificios de "arquitectura del llano" en Extremadura durante los últimos diez años, con un importe mínimo equivalente al 50% del presupuesto de ejecución, y al menos una de ellas deberá ser de uso hotelero o asimilable.
Además, la empresa deberá contar con un técnico encargado directamente de las obras con titulación de grado en edificación, arquitecto técnico o aparejador, que ejercerá como jefe de obra.
- Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
- Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
- Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
- Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
- Otro negocio breve que cierra en Cáceres
- La Junta de Extremadura cambia la estrategia con el aeródromo de Cáceres: esperará al impacto ambiental favorable para comprar los terrenos
- Una vida entre fogones: Manuel Espada, chef de Albalat, dice adiós tras una vida dedicada a la hostelería en Cáceres
- Nueva construcción de vivienda en plena avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: tres meses de obras para crear cuatro apartamentos