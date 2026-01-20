Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El coche capilla que llevó la misa a las zonas rurales de Cáceres

El párroco Manuel Vidal fue el encargado de llevar la palabra a los vecinos de Cáceres en 1962, gracias a un Land Rover adaptado para realizar servicios religiosos

Land Rover largo tipo diésel, de la década de los 60.

Land Rover largo tipo diésel, de la década de los 60. / Classic Landy

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En enero de 1962, entró en funcionamiento el primer coche capilla de la provincia de Cáceres, un vehículo diseñado con el objetivo de acercar la palabra del sacerdote a los pueblos más apartados. La iniciativa respondía a la necesidad de facilitar el contacto religioso en zonas rurales donde las iglesias eran escasas o de difícil acceso.

El vehículo elegido para esta tarea fue un Land Rover largo tipo diésel, notable por su robustez y su capacidad de adaptación a caminos difíciles. Su interior había sido acondicionado para permitir el transporte de hasta nueve personas con comodidad, y su diseño facilitaba la realización de pequeños servicios religiosos o encuentros pastorales en espacios improvisados. La elección del Land Rover no fue casual: su motor resistente y su suspensión reforzada lo hacían ideal para recorrer los caminos rurales de la provincia, muchas veces sin asfaltar.

Nueva forma de acercamiento religioso

El párroco Manuel Vidal se convirtió en el encargado de este innovador vehículo. Gracias a su empeño y a la movilidad que ofrecía el Land Rover, pudo visitar con regularidad numerosos pueblos que hasta entonces habían quedado aislados de la atención pastoral. Los vecinos recibieron con entusiasmo esta nueva forma de acercamiento religioso, que combinaba la tradición del sacerdote itinerante con la modernidad de un automóvil pensado para servir a la comunidad.

Con esta iniciativa, en 1962 Cáceres inauguró una experiencia única en España, que unía ingenio, fe y transporte, marcando un precedente en la manera de ofrecer servicios religiosos en áreas rurales.

