Nuestro pasado
El coche capilla que llevó la misa a las zonas rurales de Cáceres
El párroco Manuel Vidal fue el encargado de llevar la palabra a los vecinos de Cáceres en 1962, gracias a un Land Rover adaptado para realizar servicios religiosos
En enero de 1962, entró en funcionamiento el primer coche capilla de la provincia de Cáceres, un vehículo diseñado con el objetivo de acercar la palabra del sacerdote a los pueblos más apartados. La iniciativa respondía a la necesidad de facilitar el contacto religioso en zonas rurales donde las iglesias eran escasas o de difícil acceso.
El vehículo elegido para esta tarea fue un Land Rover largo tipo diésel, notable por su robustez y su capacidad de adaptación a caminos difíciles. Su interior había sido acondicionado para permitir el transporte de hasta nueve personas con comodidad, y su diseño facilitaba la realización de pequeños servicios religiosos o encuentros pastorales en espacios improvisados. La elección del Land Rover no fue casual: su motor resistente y su suspensión reforzada lo hacían ideal para recorrer los caminos rurales de la provincia, muchas veces sin asfaltar.
Nueva forma de acercamiento religioso
El párroco Manuel Vidal se convirtió en el encargado de este innovador vehículo. Gracias a su empeño y a la movilidad que ofrecía el Land Rover, pudo visitar con regularidad numerosos pueblos que hasta entonces habían quedado aislados de la atención pastoral. Los vecinos recibieron con entusiasmo esta nueva forma de acercamiento religioso, que combinaba la tradición del sacerdote itinerante con la modernidad de un automóvil pensado para servir a la comunidad.
Con esta iniciativa, en 1962 Cáceres inauguró una experiencia única en España, que unía ingenio, fe y transporte, marcando un precedente en la manera de ofrecer servicios religiosos en áreas rurales.
- Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
- Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
- Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
- Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
- Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
- Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
- La Junta de Extremadura cambia la estrategia con el aeródromo de Cáceres: esperará al impacto ambiental favorable para comprar los terrenos
- Una vida entre fogones: Manuel Espada, chef de Albalat, dice adiós tras una vida dedicada a la hostelería en Cáceres