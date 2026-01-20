Daniel Rubio: más de 30 años restaurando y vendiendo máquinas de coser en Cáceres

Daniel Rubio acumula más de tres décadas de experiencia en el mundo de las máquinas de coser y es testigo directo de la historia del edificio El Descubrimiento. Sus inicios se remontan a finales de los años 80, cuando la galería abrió sus puertas alrededor de 1989 y su negocio fue uno de los primeros en instalarse allí. Entonces, el edificio aún estaba en obras: no había luz eléctrica y el trabajo se realizaba con iluminación provisional, mientras el agua se tomaba de los bidones de los albañiles para cubrir las necesidades básicas. Tras aquellos comienzos marcados por el esfuerzo y la ilusión, con el paso de los años el negocio se trasladó al local actual, situado en la Avenida de Portugal número 2, consolidando así una trayectoria ligada al crecimiento del propio edificio.

Tres décadas dedicadas a la restauración de máquinas clásicas

"Llevo más de 30 años al frente de esta tienda y, como quien dice, he dedicado toda mi vida a este oficio. Desde el principio no solo nos hemos centrado en la venta y el mantenimiento, sino también en la restauración de máquinas de coser, especialmente de las clásicas de cabeza negra. Las desmontábamos por completo, retirábamos la pintura original, las volvíamos a pintar, limpiábamos cada una de sus piezas y recuperábamos la serigrafía original, devolviéndoles el aspecto y el funcionamiento que tenían en sus inicios".

Daniel Rubio, experto en máquinas de coser. / Esteban Valero Vizcano

Rutas por toda la provincia

A lo largo de los años, el negocio llegó a desplazarse por toda la provincia, realizando rutas que a veces requerían incluso pasar la noche fuera, en zonas como Guadalupe o La Vera. Con el tiempo, la actividad se ha centralizado en la propia tienda, donde los clientes acuden directamente, ya sea para adquirir una máquina, conseguir algún accesorio puntual como agujas o hilos, o para realizar reparaciones.

Las ventas por Internet han aumentado

Por último, sobre la competencia, el experto reconoce que las ventas por Internet han aumentado considerablemente y que esto se ha reflejado en sus resultados, aunque continúa destacando por su atención cercana y profesional. "Seguimos aquí gracias a mucho esfuerzo y dedicación. Es parte de nuestra tradición. Hemos evolucionado muchísimo en el mundo de las máquinas: desde las de pedal de toda la vida hasta las actuales, que se manejan incluso desde el móvil. Los cambios han sido realmente sorprendentes. Y eso sin contar que, antiguamente, las máquinas se vendían de puerta en puerta; los equipos de SIGMA se comercializaban así. Esta ha sido siempre una empresa familiar: aquí trabajaron mis padres, mis hermanos y yo, y seguimos adelante con el mismo compromiso de siempre".