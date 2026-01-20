La cuenta atrás más esperada para Gómez Becerra en Cáceres: comienzan los trabajos para instalar un sistema de sombra

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado los trabajos previos para dotar a la calle Gómez Becerra de un sistema de sombra con el objetivo de mejorar el confort de los peatones. Así lo ha informado el concejal de Cultura, Jorge Suárez, durante la Comisión de Cultura, Educación, Festejos y Comercio celebrada este martes.

Según ha explicado el edil, los trabajos han comenzado con la realización de las mediciones necesarias en los espacios donde se ubicarán los mástiles que soportarán los toldos. La actuación permitirá dotar a la vía de sombra mediante un sistema textil desmontable, lo que contribuirá, según ha señalado, a una mejora notable del uso peatonal del entorno.

Suárez ha indicado que el sistema previsto es compatible con el tráfico rodado, las posibles necesidades de emergencia y el resguardo de las fachadas de los edificios, garantizando tanto la seguridad como la adecuada integración urbana de la intervención. "El objetivo es mejorar la experiencia de quienes transitan por esta vía, haciéndola más cómoda y amable, especialmente en los meses de mayor exposición solar, siempre desde el respeto al entorno urbano y a su funcionalidad", ha señalado.

La actuación ha sido financiada íntegramente por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura y cuenta con un importe de adjudicación de 175.000 euros, que incluye la redacción del proyecto, la dirección facultativa y la ejecución de las obras.

Calle Gómez Becerra de Cáceres. / El Periódico

El concejal ha añadido que el proyecto ha sido comunicado previamente a los comerciantes de la zona en una reunión informativa convocada por la Concejalía de Comercio.

El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses y el Ayuntamiento ha informado de que ya se encuentra en licitación una segunda fase del proyecto, que contemplará actuaciones de embellecimiento de fachadas en las calles Moret, Paneras, Pintores y San Antón. "Se trata de una actuación pensada para mejorar la calidad del espacio y reforzar la actividad comercial del centro, avanzando hacia una ciudad más confortable", ha añadido Suárez.

Durante la comisión también se han dado a conocer los datos de afluencia de visitantes al Palacio de la Isla en lo que va de 2025, que reflejan un incremento notable, al igual que el número de actividades desarrolladas por la Concejalía de Cultura.

Sistema de sombra

La generación de sombra en la calle Gómez Becerra se realizará mediante una cubierta textil compuesta por módulos de PVC microperforado, un material seleccionado por su buen comportamiento frente al viento, al reducir el efecto de succión gracias a su permeabilidad, y por su capacidad para generar una sombra tamizada que no bloquea completamente la luz solar.

Los tonos de la cubrición textil se han inspirado en la paleta cromática predominante del entorno histórico de Cáceres, con el fin de favorecer una integración visual coherente con el paisaje urbano.

El sistema estructural estará formado por pórticos de perfiles metálicos, elegidos por su resistencia mecánica, durabilidad y facilidad de mantenimiento. Estos elementos se anclarán al pavimento mediante zapatas de hormigón armado de pequeña entidad. Cada pilar se fijará con una placa de anclaje y se ha previsto la incorporación de una pieza intermedia que permitirá el desmontaje de los soportes metálicos cuando sea necesario, garantizando la reversibilidad de la actuación y la recuperación total del espacio sin elementos permanentes visibles.