Más allá del hospital: así acompaña la Asociación Española contra el Cáncer a pacientes y familias en Cáceres

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Cáceres ha aprovechado la presentación de su nueva sede para dar a conocer algunas de las líneas de trabajo menos visibles que desarrolla en la provincia, centradas especialmente en la prevención, la implicación de los jóvenes y el acompañamiento integral de pacientes y familiares.

Durante el acto, sus responsables han subrayado que la labor de la asociación no comienza con el diagnóstico, sino que se basa en una estrategia continuada de concienciación social, promoción de hábitos saludables y apoyo emocional.

Uno de los ejes principales es el trabajo con jóvenes, a través de acciones educativas en centros escolares, campañas de prevención del tabaquismo y actividades informativas adaptadas a nuevos formatos. El objetivo es llegar a edades tempranas, antes de que se consoliden hábitos de riesgo, ya que la educación en salud y la concienciación precoz son claves para reducir la incidencia futura del cáncer.

Esta visión preventiva se refuerza también con iniciativas vinculadas a la nutrición y el ejercicio físico. En este sentido, el IX Congreso Extremeño de personas con cáncer y sus familiares, que se celebrará el próximo 12 de febrero en el Ilustre Colegio de Médicos de Cáceres, abordará la importancia de ambos como herramientas complementarias al tratamiento médico. Los especialistas ofrecerán pautas nutricionales adaptadas a cada fase del proceso oncológico para mejorar la tolerancia a los tratamientos, reducir la fatiga y favorecer la recuperación. Además, la AECC pondrá en marcha este año programas específicos de ejercicio físico-oncológico supervisado.

Apoyo a familiares

El acompañamiento no se limita a los pacientes. La asociación pone un especial énfasis en los familiares, un colectivo que a menudo queda en segundo plano, ofreciendo atención psicológica, asesoramiento social y grupos de duelo para afrontar el impacto emocional de la enfermedad o la pérdida. Estos servicios se prestan de forma gratuita y continuada, incluso una vez finalizado el proceso oncológico.

El impacto social de la AECC se mide a través del número de personas atendidas, la participación en programas preventivos y su presencia estable en los hospitales de la provincia. Actualmente, la entidad está presente en todos los centros hospitalarios cacereños (el Ciudad de Coria de la localidad del mismo nombre, el Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, el Virgen del Puerto de Plasencia y los dos de Cáceres: el San Pedro de Alcántara y el Universitario) y cuenta con un equipo multidisciplinar especializado en atención directa.

P. P.

La tecnología también ha ganado peso en el acompañamiento, con la incorporación de herramientas digitales que facilitan el seguimiento, la información y la coordinación de servicios, ampliando el alcance de la atención y mejorando el acceso a recursos, especialmente en el medio rural.

En cuanto al rigor de la información, la AECC ha explicado que la selección de expertos para el congreso prioriza la experiencia profesional, el conocimiento específico en oncología y la capacidad divulgativa, con el fin de ofrecer contenidos útiles, comprensibles y contrastados.

Por último, la asociación ha destacado el papel esencial del voluntariado, cuyos integrantes reciben formación y orientación previa para desempeñar tareas acordes a sus perfiles y garantizar una atención de calidad. La implicación ciudadana, junto con el apoyo de socios y donantes, permite mantener y ampliar estos programas en la provincia de Cáceres.