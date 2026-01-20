La joya de Cáceres, en obras

Eran unas obras más que necesarias y ya han comenzando. Pasan por la mejora del acceso al Complejo Cultural San Francisco a través de la creación de un itinerario peatonal accesible desde al vía pública y la adecuación de los espacios interiores de distribución general, de modo que se permita el uso autónomo del edificio por parte de cualquier persona. La empresa Magenta está interviniendo en la entrada de esta joya propiedad de la Diputación Provincial de Cáceres, que en su origen fue un monasterio franciscano fundado por fray Pedro Ferrer a finales del siglo XV.

Es uno de los más grandes edificios de la ciudad y está formado por un templo, distintas dependencias agrupadas alrededor de dos claustros así como portería y refectorio. A lo largo de su historia ha sido residencia de personajes famosos, sede del Colegio de Teología Escolástica y de una relevante biblioteca, cuartel y caballerizas en época de guerra, hospital provincial, casa de misericordia, refugio de pobres transeúntes y colegio-residencia de huérfanos de la provincia.

Obras en San Francisco. / El Periódico Extremadura

A partir de 1981 se constituyó en el Complejo Cultural San Francisco-Institución Cultural El Brocense del que depende la escuela de bellas artes “Eulogio Blasco”, la escuela de danza, el conservatorio de música… En la actualidad dedica gran parte del tiempo a la celebración de congresos y exposiciones, en su gran iglesia-auditorio, cuatro grandes salas, claustros y otros espacios, donde también se celebran conciertos, representaciones teatrales, conferencias, exposiciones…

La orientación

La transformación urbana que tuvo lugar en el entorno del Monasterio de San Francisco el Real a lo largo del siglo XX provocó la elevación de la cota de la rasante de la Ronda de San Francisco, “dejando enterrada la parte del convento orientada al sur, por la que en la actualidad se encuentra el acceso al edificio”, se indica en el estudio funcional del proyecto. Por lo tanto se observa que el nivel de la portería del antiguo cenobio coincide con el nivel del acceso peatonal al espacio urbanizado exterior del complejo desde la vía pública, y que este nivel se encuentra 1,58 metros por debajo del nivel de acceso al edifico.

Obras en el San Francisco. / El Periódico Extremadura

Ante esto, si se buscara descender la cota de rasante actual del aparcamiento para aproximarla a la cota del claustro gótico del monasterio supondría “una actuación de envergadura, que será abordada a más largo plazo”, mientras que las obras que salen ahora a licitación contempla “la adecuación del espacio de acceso inmediatamente contiguo a la entrada principal al edificio y a los itinerarios generales de distribución en la planta baja, lo que propiciará una conexión mediante itinerario peatonal accesible entre la vía pública y el edificio”.

Así, el proyecto propone conexión de la vía pública con el acceso principal al edificio mediante itinerario peatonal accesible y ejecución de itinerarios accesibles en los espacios de distribución general del edificio en planta baja.

Desde el exterior. / El Periódico Extremadura

En este caso, se propone actuar en el vestíbulo de acceso y en el claustro gótico, creando un itinerario accesible que permita llegar desde el exterior al ascensor del claustro.

En el vestíbulo se modificarían las escaleras existentes y se acudiría a una rampa accesible para salvar el desnivel entre vestíbulo y claustro gótico.

También se rectificarían las pendientes del pavimento en las galerías este y oeste del claustro gótico, y la conexión entre este claustro y el renacentista se haría a través de rampa.

Con esta actuación puntual se pretende sentar “las bases de una intervención futura de mayor envergadura para recuperar, como zona ajardinada aneja al convento, el aparcamiento con que cuenta el Complejo Cultural en la actualidad”.