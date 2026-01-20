Juan Sánchez González presenta en Cáceres el libro sobre la transición española y Extremadura

Opciones muy diversas para todos los públicos.

El Ateneo de Cáceres presenta el libro 'España y Extremadura en transición'

El Ateneo de Cáceres acogerá el próximo martes 20 de enero, a las 19.30 horas, la presentación del libro España y Extremadura en transición, una obra que analiza la evolución política española entre 1967 y 1982, con especial atención al proceso vivido en Extremadura.

El libro está concebido como una extensa conversación entre el historiador Juan Sánchez González y el político Enrique Sánchez de León, figura clave del aperturismo durante el franquismo y del reformismo en la Transición. A través de este diálogo, la obra combina el rigor académico con el testimonio personal de uno de los protagonistas de aquel periodo histórico.

Durante el acto, el autor Juan Sánchez González, Doctor y Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, conversará con el periodista Alonso de la Torre. Sánchez González es especialista en discurso político, nacionalismo y regionalismo, y ha centrado su investigación en la Transición española y el papel de los medios de comunicación. La presentación tendrá lugar entre las 19.30 y las 21.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

'El sendero azul' en la Filmoteca de Extremadura

La Filmoteca proyectará el próximo 20 de enero, de 19.30 a 21.00 horas, la película El sendero azul, una emotiva historia protagonizada por Tereza, una mujer de 77 años que ha vivido siempre en una pequeña ciudad industrial de Brasil.

La trama se inicia cuando la protagonista recibe una notificación oficial del gobierno que la obliga a trasladarse a una colonia remota destinada a los jubilados, con el objetivo de dejar espacio a las generaciones más jóvenes. Lejos de aceptar este destino impuesto, Tereza decide rebelarse y emprender un viaje transformador por el Amazonas, con el propósito de cumplir un último deseo antes de que le sea arrebatada su libertad.

El sendero azul ha sido reconocida internacionalmente en 2025, obteniendo el Oso de Plata, Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín, además de dos nominaciones, y siendo también nominada a la Espiga de Oro a Mejor Película en la Seminci de Valladolid.

Conversación, aprendizaje y diversión en el primer 'Only English' del año

El espacio SAAL de Cáceres acogerá el primer evento 'Only English' de 2026, una cita pensada para quienes quieren empezar el año practicando inglés en un ambiente relajado y divertido. La actividad tendrá lugar de 20.00 a 22.00 horas y la entrada cuesta cuatro euros.

No importa el nivel: desde quienes solo saben decir "Hello" y "How are you?" hasta los más avanzados, todos son bienvenidos. El objetivo es perder el miedo, conversar y disfrutar aprendiendo. Además, se anima a los asistentes a invitar a un amigo y compartir la experiencia.

Eventos como Only English subrayan la importancia del inglés hoy en día: es una herramienta clave para viajar, mejorar oportunidades laborales y conectar con personas de todo el mundo. Practicarlo en un entorno cercano y social facilita el aprendizaje y refuerza la confianza.