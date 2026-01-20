Matices, la nueva tapería de Juanma Zamorano que abre en la plaza Marrón de Cáceres con un guiño a las jirafas

El nuevo local Matices Cocina Juanma Zamorano ya está en marcha en la plaza Marrón de Cáceres. Su impulsor define el proyecto sin rodeos: "Somos una tapería sin pretensiones. Tapería pura y dura". Un formato pensado para raciones, tapas y bocadillos, que convive, según explica, con el sello de su trayectoria: calidad y producto cuidado.

Espacio pequeño

El espacio es pequeño (nueve mesas) y busca ser, ante todo, cómodo. Zamorano insiste en esa idea desde el primer minuto: que el cliente se sienta "como si estuviese sentado en el sofá o en el sillón de su casa", también en los taburetes altos. A esa comodidad le suma una puesta en escena muy medida: vajilla, cristalería y una selección de materiales que mezcla "mucha porcelana", "loza portuguesa" y "porcelana inglesa" para acompañar lo que sale de cocina.

Matices no solo se plantea como un lugar para comer. También como un espacio con personalidad. El dueño lo resume con un detalle que marca el tono del local: "Esta tapería es un homenaje a las jirafas porque a mí me gustan mucho ". La decoración, añade, incorpora piezas relacionadas con ese animal y va creciendo con nuevas incorporaciones: "Cada día llega una jirafa de un sitio distinto del mundo".

Discurso

En lo gastronómico, Zamorano sitúa el listón alto en el discurso: "La gente que va a venir aquí a Matices, primero se va a encontrar un producto de máxima calidad". Y a partir de ahí enumera líneas claras: apuesta por Extremadura en el producto, pero también atención a lo que, a su juicio, escasea en la ciudad: "Aquí hay falta de pescado en la ciudad y de mariscos, pues también hemos apostado muy bien un poquito por ahí".

En el apartado de carnes, cita dos referencias concretas: retinto certificado e ibérica de bellota. En la carta también hay arroces, con guiños a propuestas conocidas y otras menos habituales en este tipo de formato: menciona el arroz con bogavante y el de lagarto, además de otras opciones que deja abiertas.

Seis trabajadores

Matices nace con un tamaño deliberadamente reducido. "Es muy pequeño", remarca. Tiene un equipo de "seis trabajadores". Eso condiciona el ritmo: "Hay que reservar". No lo plantea como una exclusividad, sino como una consecuencia lógica del formato: un sitio "muy íntimo", diseñado para cuidar el ambiente y el servicio.

La apertura ha tenido también un gesto institucional: la visita del alcalde, Rafa Mateos. El propietario relata el encuentro en clave cercana: "Nos visitó, hizo algo habitual que suele hacer él a todos los nuevos negocios". Según cuenta, compartieron conversación y "un par de vinitos", hablando no solo del local, sino también "de la vida" y "de la ciudad".

'Marichocho'

De esta forma, el chef que protagonizó el viral momento de 'marichocho' cambia de rumbo. Estuvo al frente del 13 de San Antón asociado con Adolfo Maestre (que finalmente ha cerrado) y posteriormente fichó por el restaurante Homarus. Llevaba varios meses desvinculado de los focos mientras preparaba su nuevo proyecto: "Ahora tenemos que convertir un patito feo en un cisne", anunciaba hace unos meses.

Ahora, y tras más de 30 años con la chaquetilla puesta, lanza su primer proyecto en solitario en un enclave con mucho potencial gracias a la influencia del museo Helga de Alvear y a la futura reforma del entorno.