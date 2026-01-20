La reforma de Cánovas en Cáceres avanza pendiente del diseño definitivo y el inicio por fases

La anunciada reforma del paseo de Cánovas, la avenida de España y la plaza de América entra ahora en una fase de definición técnica, con el foco puesto en la renovación de infraestructuras básicas, la mejora del espacio público y el mantenimiento del arbolado existente, uno de los aspectos que el Ayuntamiento ha subrayado como irrenunciable.

La actuación, incluida en el Plan de Actuaciones Integrado (PAI) y financiada con fondos europeos, deberá estar ejecutada antes de diciembre de 2029 y contará con un presupuesto de 6,5 millones de euros para el paseo de Cánovas.

Un diseño aún por concretar

El proyecto definitivo todavía no se ha presentado públicamente, aunque el consistorio ha avanzado que la intervención se desarrollará por fases. La primera se centrará en la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento y riego, una actuación previa necesaria antes de abordar los trabajos en superficie.

Posteriormente se actuará sobre los pavimentos y la ordenación del espacio, dentro de un planteamiento orientado a mejorar la funcionalidad del entorno sin alterar sus elementos más característicos.

Zonas verdes y arbolado

Uno de los puntos ya definidos es la reordenación de las zonas verdes, un proceso que no implicará la eliminación de árboles. El alcalde, Rafa Mateos, ha señalado que el arbolado del paseo se mantendrá, al considerarlo un elemento esencial del espacio y de su identidad urbana.

El proyecto deberá además cumplir con los criterios de sostenibilidad y eficiencia exigidos por la normativa de los fondos europeos, lo que condicionará tanto el diseño como la ejecución de la obra.

Participación y seguimiento

Desde el ayuntamiento se ha indicado que el desarrollo del proyecto irá acompañado de un proceso de seguimiento técnico y administrativo para cumplir los plazos establecidos. En este contexto, no se descarta la incorporación de aportaciones ciudadanas una vez se conozca el diseño definitivo.

Una estrategia más amplia

La reforma de Cánovas se integra en una estrategia urbana más amplia que contempla actuaciones en otros puntos de la ciudad, como la avenida Virgen de la Montaña, la plaza Marrón o la Ribera del Marco, con el objetivo de renovar espacios públicos y reforzar la cohesión urbana.

El resultado final se evaluará, según fuentes municipales, en función de la mejora del estado del espacio público, su funcionalidad y el uso ciudadano una vez concluyan las obras.