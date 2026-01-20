Un retiro para parar y mirarse por dentro: qué es Bartimeo y por qué atrae a tantos jóvenes

Los retiros Bartimeo son una propuesta espiritual dirigida a jóvenes que se celebra en distintos puntos de España y que cuenta con una presencia consolidada en la provincia de Cáceres. Se trata de encuentros pensados para ofrecer un espacio de reflexión personal, acompañamiento y fe en un entorno de convivencia, y han ganado relevancia recientemente al conocerse que formaron parte del camino vital de dos jóvenes vinculados a esta experiencia.

Estos retiros, inspirados en el pasaje evangélico del ciego Bartimeo, símbolo de la búsqueda de sentido y del deseo de 'volver a ver' la propia vida con claridad, están dirigidos habitualmente a jóvenes de entre 16 y 30 años, aunque las edades pueden variar según cada edición. Se desarrollan durante un fin de semana en formato de retiro cerrado y combinan testimonios personales, dinámicas grupales, momentos de silencio, oración y acompañamiento espiritual. Más que una catequesis tradicional, la propuesta busca facilitar un tiempo para parar, reflexionar sobre la historia personal y afrontar inquietudes, miedos y expectativas de futuro.

Cáceres

En Cáceres, estos encuentros se celebran de forma periódica en la Casa de Espiritualidad Virgen de la Montaña, que se ha convertido en un enclave de referencia para este tipo de iniciativas en Extremadura. Hasta allí acuden jóvenes tanto de la provincia como de otras comunidades, atraídos por un modelo basado en la convivencia, la escucha y la experiencia compartida.

Según explican desde la organización, uno de los rasgos característicos de Bartimeo es la continuidad que se genera tras el retiro. Muchos participantes regresan posteriormente como voluntarios para colaborar en la organización, acompañar a otros jóvenes o ayudar en tareas logísticas, creando una red de apoyo que se mantiene más allá del propio encuentro.

La próxima convocatoria en Cáceres está prevista para el mes de febrero (del 20 al 22) y mantendrá el mismo formato de fin de semana. Está abierta a jóvenes que buscan un espacio de reflexión personal, con independencia de su grado previo de vinculación religiosa.

Desde la organización insisten en que los retiros Bartimeo se conciben como una oportunidad para desconectar del ritmo cotidiano y abordar preguntas vitales en un entorno de acompañamiento y confianza, una experiencia que, para muchos jóvenes, se convierte en un punto de inflexión personal y comunitario.