Estos son los robos más comunes en el territorio transfronterizo de Cáceres y Portugal

El salón de plenos de la Diputación de Cáceres ha acogido este martes la reunión transfronteriza semestral que ya es habitual en la hoja de ruta de cooperación entre la Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana (GNR). Se trata de una cita para llevar a cabo operaciones en conjunto para estrechar lazos entre los comandos de la GNR de Portalegre, Castelo Branco y Évora, y las comandancias de la Benemérita de la región.

El teniente coronel jefe de la Comandancia cacereña, Rafael Roldán Parra, ha destacado acciones conjuntas en el día a día, tanto controles como actuaciones teóricas y simulacros para estar listos, algo que provoca que "la delincuencia transfronteriza esté controlada" en una zona, además, que se considera común. "Adolecemos de los mismos delitos, como hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas, robos de cobre o en viviendas". Además, Roldán quiso agradecer la colaboración de la institución provincial con la Guardia Civil a través de financiación para el arreglo de cuarteles o las ayudas para otro tipo de actividades formativas, solidarias o culturales.

Por su parte, el comandante del Comando Territorial de la GNR de Portalegre, Luis Candeias, ha reiterado la importancia "de estas reuniones de cooperación, en las que se abordan distintos temas como policía judicial, medio ambiente, fronteras…". Una coordinación que se tiene día a día, "porque nuestra proximidad es muy grande con el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Caya, Elvas, que nos permite una comunicación directa en caliente, permite saber lo que pasa en ambos lados, con lo que la frontera es una frontera político-administrativa, no divide, aproxima, hace de enlance".

La vicepresidenta segunda de la diputación, Isabel Ruíz Correyero, acompañada del diputado de Recursos Humanos, SEPEI y Prevención, Alberto Ortega Villarroel, ha dado la bienvenida y ha agradecido la coordinación que ambos cuerpos "establecen para trabajar conjuntamente en un territorio transfronterizo, donde son muchas las cosas que nos unen". La reunión ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba.

Durante el desarrollo de la reunión, los expertos analizaron estrategias conjuntas para hacer frente de manera más eficaz al crimen transfronterizo, al tráfico de drogas y a otras formas de delincuencia organizada que inciden en las regiones limítrofes.

Se subrayó la importancia de mantener una colaboración estable y permanente entre la Guardia Civil y la GNR para garantizar la seguridad fronteriza y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones compartidas. En este sentido, ambas instituciones acordaron continuar en la misma línea de trabajo, reforzando los canales de intercambio de información, el desarrollo de operaciones conjuntas y la formación mutua de sus efectivos.

Asimismo, se constituyeron grupos de trabajo conjuntos (reuniones parciales) para abordar ámbitos específicos como la lucha contra el tráfico de drogas, la trata de personas, los controles móviles y patrullas mixtas, la prevención y actuación ante incendios forestales, los hurtos y robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, así como la ciberdelincuencia.

Durante el desarrollo de las reuniones parciales, los jefes de las distintas delegaciones realizaron una visita institucional a la Fundación Tatiana, donde pudieron conocer de primera mano la labor que desarrolla esta entidad en el ámbito cultural y patrimonial, así como sus proyectos vinculados a la conservación y difusión del patrimonio histórico-artístico de la provincia. Esta visitas permiten reforzar los lazos institucionales y ofrecer un marco complementario de encuentro entre los responsables de ambos cuerpos policiales.

El encuentro fue clausurado por el general jefe de la Guardia Civil en Extremadura, Santiago Marín, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas para reforzar la cooperación operacional entre ambos países y agradeció la participación de todos los representantes por su compromiso con la seguridad transfronteriza. Subrayó, además, que encuentros como este contribuyen a consolidar vínculos institucionales y mejoran la eficacia de las respuestas conjuntas frente a los desafíos de seguridad comunes.

La Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana renovaron su compromiso de cooperación en beneficio de la seguridad de ambos países, confiando en que este encuentro contribuya a consolidar una cooperación transfronteriza aún más sólida y efectiva.