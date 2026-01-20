La visita guiada al cementerio de Cáceres ya tiene nueva fecha tras el aplazamiento por la lluvia

La visita guiada al cementerio antiguo de Cáceres, uno de los actos más esperados de las X Jornadas Góticas, ya tiene nueva fecha tras el aplazamiento provocado por el temporal del pasado otoño. La organización ha anunciado que la actividad se celebrará finalmente el domingo 25 de enero, a partir de las 10.00 horas, y servirá para cerrar oficialmente esta décima edición del programa cultural.

El recorrido, que no pudo llevarse a cabo en noviembre debido a las intensas lluvias asociadas a la borrasca Claudia, se retomará en las mismas condiciones previstas inicialmente y contará de nuevo con la participación del cronista oficial de Cáceres, Fernando Jiménez Berrocal, como guía.

Recorrido histórico y literario

La visita partirá desde la puerta del cementerio antiguo, donde los asistentes se reunirán con el guía para iniciar un recorrido centrado en la historia del camposanto, sus elementos artísticos, las costumbres funerarias y diversas anécdotas vinculadas a la ciudad.

Durante el itinerario también se procederá a la lectura de poemas y textos ambientados en la literatura romántica y gótica, uno de los rasgos distintivos de esta actividad, que combina divulgación patrimonial y creación literaria en un entorno singular.

Actividad aplazada por el temporal

La visita estaba prevista inicialmente como acto de clausura de las Jornadas Góticas en noviembre, pero tuvo que ser suspendida por el mal estado del cementerio tras varios días de lluvia, lo que llevó a la organización a posponerla por motivos de seguridad.

Entonces, las asociaciones Norbanova y Letras Cascabeleras optaron por aplazarla hasta encontrar una fecha adecuada, con el objetivo de mantener el espíritu de cierre de la décima edición y completar el programa tal y como había sido concebido.

Entrada libre

Desde la organización se ha recordado que la entrada será libre y que no será necesario realizar reserva previa, aunque se recomienda extremar la precaución al transitar por las callejuelas del cementerio para evitar caídas o incidentes.

Con esta actividad, las X Jornadas Góticas de Cáceres quedarán finalmente concluidas, a la espera de un nuevo planteamiento de esta cita cultural en futuras ediciones.