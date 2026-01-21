Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa

Escalofriante suceso el que ha ocurrido en la mañana de este miércoles en la barriada cacereña de El Junquillo. Un trabajador de una obra para construir nuevas viviendas en la calle Dalia ha resultado herido tras caerle el tabique de un sexto piso: él estaba en el suelo. La lluvia y el viento se barajan como causa.

Se trata de un varón de unos 50 años que se encontraba trabajando con otros dos compañeros en la parte baja de la construcción. Según ha podido saber este diario tras hablar con fuentes de la obra, el tabique se habría desprendido y habría caído sobre él desde una altura superior a los 15 metros.

Rápidamente, los compañeros han acudido a ayudarle, conscientes de que el suceso había tenido una gravedad extrema. Pese a las heridas, cuentan que se ha comunicado con ellos. Rápidamente, han llamado a los servicios de emergencias. Los bomberos han acudido para intentar ayudar en el rescate y los sanitarios le han trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Cáceres. También han acudido patrullas de Policía Nacional y Local.

"Situación extrema"

Aún se desconoce el estado en el que se encuentra el herido, puesto que el Servicio Extremeño de Salud todavía no ha informado del caso, pero los testimonios del resto de empleados hablan de una situación extrema.

El resto de personal ha intentado continuar con la obra después del suceso y trasladar al herido, aún con el susto en el cuerpo.

Algunas de las personas presentes mientras todo ocurría indican que la causa del desprendimiento ha podido ser la meteorología. Este miércoles en Cáceres se han producido fuertes rachas de viento y lluvias.