El alcalde de Cáceres anuncia la instalación de 12 señales luminosas más para mejorar la seguridad vial tras el éxito en la avenida Virgen de Guadalupe

Ante la gravedad de los últimos atropellos ocurridos en las calles de Cáceres se ha producido un aumento de la preocupación ciudadana por su seguridad diaria. En respuesta a esta situación, desde el ayuntamiento implementaron mejoras en las calles que se iniciaron en la avenida Virgen de Guadalupe con la implantación de pivotes luminosos en los pasos de peatones.

Más recientemente, se han incorporado en esta misma vía señales S13 –señales azules cuadradas que indican la ubicación de un paso de peatones- pero con el añadido de una iluminación led en su contorno. La instalación se realizará en aquellos en pasos de peatones en los que se carece de señalización semafórica y resulta más difícil para los vehículos identificar cuándo está cruzando una persona antes de llegar a la altura del propio paso. Además, muchas de estas zonas coinciden con vías de poca visibilidad, lo cual aumenta la peligrosidad.

Hasta el momento la instalación se ha llevado a cabo en los tres pasos de peatones de la avenida Virgen de Guadalupe que cumplen con estas características: a la altura de la calle Obispo Jesús Domínguez, en la intersección con Santa Joaquina de Vedruna y en el cruce con Obispo Segura Sáez. Precisamente, en los últimos días los docentes de las autoescuelas cacereñas expresaban su preocupación al no encontrar estas nuevas instalaciones en otras calles de la ciudad, destacando la avenida de la Hispanidad. Es por tanto, una gran noticia para ellos que esta será la próxima vía para la que se programa la incorporación de estos distintivos luminosos.

El objetivo es una aumentar la seguridad

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos y el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, han supervisado recientemente los trabajos de montaje acompañados por técnicos municipales. Tras la positiva experiencia en Virgen de Guadalupe y a petición expresa del alcalde, la instalación se expandirá a otras zonas, sumando un total de 12 señales. “El objetivo no es otro que mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad”, ha señalado el concejal del área, Víctor Bazo. Con ellas se consigue aumentar la atención de los conductores, contribuyendo de esta manera a "evitar accidentes de tráfico.