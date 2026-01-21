Autoescuelas urgen implantar señales luminosas en más zonas de Cáceres tras los atropellos recientes

Una novedad que destacaba estos días en las calles de Cáceres es la incorporación de señales luminosas en los pasos de peatones. Estás se pueden encontrar principalmente en la Avenida Virgen de Guadalupe, concretamente a la altura de la calle Viena. Esta zona ya era pionera en incorporar señales de seguridad vial novedosas en 2024, cuando se instalaron por primera vez pivotes luminosos para informar a los peatones del estado de los semáforos.

Estas novedades sin duda alguna suponen un gran avance para Cáceres, ya que con su incorporación la convierten en una ciudad mucho más segura. En primer lugar, hacen que los conductores identifiquen mucho más fácilmente los lugares en los que deben tener mayor precaución al volante por el tránsito de personas, pero a su vez garantiza una mayor tranquilidad para los ciudadanos, ya que les permite cruzar las carreteras mucho más relajados sabiendo que son más visibles para los vehículos.

A simple vista no parece una novedad que pueda atraer ninguna queja, pero desde los docentes de algunas autoescuelas cacereñas ya han expresado sus preocupaciones. Aunque parece que la instalación de estas señales se ampliará al resto de la ciudad de manera progresiva, para ellos resulta un asunto de urgencia. Destaca la Avenida de la Hispanidad, una de las más concurridas de la ciudad desde su punto de vista y en la que, desgraciadamente, ya han tenido lugar varios accidentes, uno con resultado de muerte.

Situaciones que se deben evitar

En 2023, un chico de apenas 20 años fue atropellado en esta misma calle. La falta de visibilidad fue la hipótesis más barajada por la mayoría de los vecinos de la zona, ya que la conductora del vehículo estaba respetando los límites de velocidad y no se encontraba bajo los efectos del alcohol o las drogas. Además, hace unos meses otra joven sufrió un atropello en esta vía, que esta vez tuvo consecuencias mortales para ella. En una “avenida con farolas altas y árboles que cubren las señales” se hace indispensable que se incorporen medidas que mejoren la visibilidad de manera urgente, explican.

Ruta de la Plata, Avenida de Alemania y Hernán Cortés son otras de las calles cacereñas donde ponen el foco los docentes debido al elevado número de viandantes que circulan por ellas diariamente. Además, indican que también son áreas con un alto nivel de tráfico donde a su vez son pocos quienes respetan los límites de velocidad, lo cual aumenta más si cabe la peligrosidad.

Es por ello, que además de la incorporación de nuevas señales luminosas piden el aumento de los controles de velocidad en la ciudad, garantizando que no se superen los límites marcados. El objetivo que persiguen es que se aprenda del pasado y se vuelvan a producir accidentes como el mencionado que, tal vez con esta serie de medidas, se podría haber evitado.