Cáceres activa tres procesos selectivos de empleo público para cubrir doce plazas de Turismo y Servicios Sociales

El Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres ha publicado este martes varios anuncios relacionados con procesos selectivos de empleo público impulsados tanto por el Ayuntamiento de Cáceres como por la Diputación Provincial, que en conjunto afectan a doce plazas vinculadas a los ámbitos del Turismo y los Servicios Sociales.

Diputación

Por un lado, la Diputación de Cáceres ha dado a conocer la lista provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso para cubrir una plaza de Técnico/a en Turismo, mediante concurso-oposición por promoción interna. La convocatoria corresponde a personal funcionario del grupo A2 y, una vez finalizado el plazo de solicitudes, se abre ahora un periodo de diez días hábiles para la presentación de reclamaciones por parte de las personas excluidas, conforme a lo establecido en la normativa administrativa.

Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Cáceres ha avanzado en dos procesos selectivos distintos para la cobertura de plazas de Trabajador/a Social, ambos mediante el sistema de concurso-oposición. En el primero de ellos, correspondiente al turno de discapacidad, el consistorio ha aprobado la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, así como la composición del tribunal calificador. En este caso, la primera prueba eliminatoria se celebrará el 5 de febrero de 2026, a las 17:00 horas, en el Edificio Valhondo.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha publicado también la resolución definitiva del proceso selectivo para cubrir diez plazas de Trabajador/a Social por turno libre, en la que se incluye igualmente la relación definitiva de admitidos y excluidos, la designación del tribunal y la fecha del primer ejercicio. Esta prueba está prevista para el 3 de febrero de 2026, a las 17:00 horas, y tendrá lugar en la Escuela Politécnica.

Listados

En ambos procesos municipales, los listados completos de aspirantes se encuentran disponibles en la sedes electrónicas, donde las personas candidatas pueden consultar los detalles de cada convocatoria.