Agenda cultural
Cáceres ofrece esta semana un ciclo sobre salud mental, una película y el concierto de Ara Malikian
El Ateneo acogerá el 22 de enero una charla sobre salud mental, mientras la Filmoteca proyectará 'Mi amiga Eva' y Ara Malikian presentará 'Intruso' el día 23
Actividades para disfrutar de la ciudad.
Ciclo sobre salud mental: 'Ni contigo ni sin ti. ¿Cómo vivir en relación?'
El Ateneo de Cáceres acoge el próximo 22 de enero a las 19.00 la charla Ni contigo ni sin ti. ¿Cómo vivir en relación? Una mirada desde la psicología humanista, un encuentro dedicado a explorar la influencia de las relaciones en nuestra salud mental.
La actividad, de entrada libre, está dirigida a todas las personas interesadas en el crecimiento personal, la psicología humanista y el bienestar emocional. Durante la sesión se abordarán temas como los vínculos afectivos, los límites, la dependencia emocional y el arte de relacionarse de manera auténtica. Los ponentes serán Charlotte Lecharlier, psicóloga clínica y terapeuta Gestalt, y Andrés Correa, médico, psicólogo sanitario y terapeuta Gestalt, con la colaboración de Ágora Centro de Psicoterapia Humanista.
Proyección de la película 'Mi amiga Eva' en la Filmoteca de Extremadura
La Filmoteca de Cáceres proyecta el 22 de enero de 19.30 a 21.00 la película Mi amiga Eva que narra la historia de Eva, una mujer de unos 50 años que, tras más de veinte años de matrimonio y dos hijos adolescentes, decide reencontrarse con el amor durante un viaje de negocios en Roma. De vuelta a Barcelona, inicia una nueva vida soltera, explorando la seducción y el romance, mientras buscamos comprender su transformación a lo largo de un año. La película ha recibido reconocimiento en festivales recientes: nominada a Mejor Interpretación Femenina en los Premios Forqué 2025 y con dos nominaciones en los Premios Feroz 2025.
Ara Malikian presenta 'Intruso' el 23 de enero
El reconocido violinista Ara Malikian llegará el 23 de enero a las 20.00 horas con su espectáculo Intruso, una propuesta musical cargada de emoción, virtuosismo y reflexión personal. En este concierto, Malikian invita al público a un viaje sonoro que fusiona música clásica con rock, jazz y sonidos del mundo, manteniendo su estilo inconfundible.
Ara Malikian cuenta con una trayectoria profesional excepcional. Nacido en el Líbano en el seno de una familia armenia, ofreció su primer concierto a los 12 años y se formó en prestigiosas instituciones europeas. A lo largo de su carrera ha actuado en los principales teatros y auditorios internacionales, consolidándose como uno de los violinistas más carismáticos y versátiles de la escena actual. Su capacidad para conectar con públicos de todas las edades lo ha convertido en un referente de la música contemporánea.
