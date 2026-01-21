Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáceres ofrece esta semana un ciclo sobre salud mental, una película y el concierto de Ara Malikian

El Ateneo acogerá el 22 de enero una charla sobre salud mental, mientras la Filmoteca proyectará 'Mi amiga Eva' y Ara Malikian presentará 'Intruso' el día 23

Ara Malikian, violinista, próximamente en el Palacio de Congresos de Cáceres.

Ara Malikian, violinista, próximamente en el Palacio de Congresos de Cáceres. / Teatro Real

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Actividades para disfrutar de la ciudad.

Ciclo sobre salud mental: 'Ni contigo ni sin ti. ¿Cómo vivir en relación?'

El Ateneo de Cáceres acoge el próximo 22 de enero a las 19.00 la charla Ni contigo ni sin ti. ¿Cómo vivir en relación? Una mirada desde la psicología humanista, un encuentro dedicado a explorar la influencia de las relaciones en nuestra salud mental.

La actividad, de entrada libre, está dirigida a todas las personas interesadas en el crecimiento personal, la psicología humanista y el bienestar emocional. Durante la sesión se abordarán temas como los vínculos afectivos, los límites, la dependencia emocional y el arte de relacionarse de manera auténtica. Los ponentes serán Charlotte Lecharlier, psicóloga clínica y terapeuta Gestalt, y Andrés Correa, médico, psicólogo sanitario y terapeuta Gestalt, con la colaboración de Ágora Centro de Psicoterapia Humanista.

Cartel oficial del ciclo en el Ateneo de Cáceres.

Cartel oficial del ciclo en el Ateneo de Cáceres. / Ateneo de Cáceres.

Proyección de la película 'Mi amiga Eva' en la Filmoteca de Extremadura

La Filmoteca de Cáceres proyecta el 22 de enero de 19.30 a 21.00 la película Mi amiga Eva que narra la historia de Eva, una mujer de unos 50 años que, tras más de veinte años de matrimonio y dos hijos adolescentes, decide reencontrarse con el amor durante un viaje de negocios en Roma. De vuelta a Barcelona, inicia una nueva vida soltera, explorando la seducción y el romance, mientras buscamos comprender su transformación a lo largo de un año. La película ha recibido reconocimiento en festivales recientes: nominada a Mejor Interpretación Femenina en los Premios Forqué 2025 y con dos nominaciones en los Premios Feroz 2025.

Ara Malikian presenta 'Intruso' el 23 de enero

El reconocido violinista Ara Malikian llegará el 23 de enero a las 20.00 horas con su espectáculo Intruso, una propuesta musical cargada de emoción, virtuosismo y reflexión personal. En este concierto, Malikian invita al público a un viaje sonoro que fusiona música clásica con rock, jazz y sonidos del mundo, manteniendo su estilo inconfundible.

ARA MALIKIAN, violinista, próximamente en el Palacio de Congresos de Cáceres.

ARA MALIKIAN, violinista, próximamente en el Palacio de Congresos de Cáceres. / RTVE

Ara Malikian cuenta con una trayectoria profesional excepcional. Nacido en el Líbano en el seno de una familia armenia, ofreció su primer concierto a los 12 años y se formó en prestigiosas instituciones europeas. A lo largo de su carrera ha actuado en los principales teatros y auditorios internacionales, consolidándose como uno de los violinistas más carismáticos y versátiles de la escena actual. Su capacidad para conectar con públicos de todas las edades lo ha convertido en un referente de la música contemporánea.

TEMAS

