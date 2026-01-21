Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaAcuerdo PP-VoxNegligencias médicasMáquinas de coserSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Nueva apertura

Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”

Ubicado en la avenida de la Bondad, este nuevo establecimiento inició su actividad el pasado 12 de diciembre y aspira a crecer y consolidarse como un punto de encuentro en la zona

Video | Casa Toñi abre en la avenida de la Bondad de Cáceres con la vista puesta en el servicio a domiclio

Video | Casa Toñi abre en la avenida de la Bondad de Cáceres con la vista puesta en el servicio a domiclio

G. L.

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

Después de meses de trámites, la cacereña Toñi Pérez y sus dos hijas inauguraron el pasado 12 de diciembre el bar Casa Toñi, un nuevo establecimiento situado en la avenida de la Bondad. Bajo el lema 'cocina con amor', visible en los cristales exteriores del local, el proyecto supone la primera incursión personal de esta familia en el sector de la hostelería.

El negocio ha abierto en el local que anteriormente ocupaba el bar Mio Papi, donde la propia Toñi ejercía como cocinera. Esta circunstancia, explican, les ha permitido arrastrar parte de la clientela habitual del antiguo establecimiento, lo que ha facilitado el arranque durante las primeras semanas.

Elección estratégica

La elección de la ubicación no ha sido casual. Además de residir en las inmediaciones y de contar con una amplia terraza para los meses de buen clima, las propietarias señalan que la avenida de la Bondad cuenta actualmente con una escasa oferta hostelera. "Más allá de El Patio, apenas hay más bares abiertos hasta Moctezuma", explican, lo que consideran una oportunidad para consolidarse en la zona.

La apertura, justo antes de la Navidad, permitió aprovechar la mayor afluencia de personas en fechas señaladas. "Tanto en Nochebuena como en Nochevieja nos fue bastante bien. Esperábamos menos gente y al final tuvimos un gran ambiente", comenta Toñi.

Bar Casa Toñi, situado en la avenida de la Bondad.

Exterior del bar Casa Toñi, situado en la avenida de la Bondad. / El Periódico

El reto de arrancar

Pese a la buena acogida inicial, sabían que la situación se complicaría tras las fiestas. "Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar porque los gastos son mayores que los ingresos", afirma la propietaria. En la misma línea, su hija Ahiara Fernández añade que "los precios de los productos no paran de subir y eso provoca que las ganancias sean mínimas".

A la importante inversión que requiere una nueva apertura se suman las dificultades administrativas. Según relatan, el proceso para obtener la licencia de apertura ha estado marcado por demasiados trámites y "muchas pegas", lo que les ha generado "grandes quebraderos de cabeza”.

Amplia oferta

En cuanto a la oferta gastronómica, Casa Toñi apuesta por una carta basada en la comida casera y la variedad. "Tenemos un poco de todo", señalan las propietarias. Carnes, pescados, ensaladas, hamburguesas y bocadillos... además de la opción que denominan 'litros con ración', que permite acompañar un litro de cerveza, tinto o refresco con una ración a elegir. Para las mañanas, el bar dispone también de una carta de desayunos con distintos tipos de tostadas.

Puntos a favor

Con vistas a ampliar su clientela, Casa Toñi se está dando a conocer de forma progresiva a través de sus redes sociales. Además, entre sus planes a corto plazo figura la implantación de un servicio de comida a domicilio, aunque por el momento han decidido esperar. "Primero queremos darnos a conocer y ver cómo funciona el negocio estos primeros meses", explican.

El local también cuenta con licencia para la emisión de partidos de fútbol, un reclamo que, pese a la tendencia a la baja en bares debido al alto coste de los derechos, la piratería y el cambio en los hábitos de consumo, sigue siendo un foco de atracción para muchos cacereños.

Noticias relacionadas y más

Aun así, con todos estos ingredientes sobre la mesa, madre e hijas coinciden en que la mejor receta para darse a conocer sigue siendo la más tradicional: el 'boca a boca', algo que sin duda será determinante para que Casa Toñi logra su objetivo de crecer poco a poco en el barrio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
  2. Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
  3. Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
  4. Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
  5. Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
  6. Otro negocio breve que cierra en Cáceres
  7. La Junta de Extremadura cambia la estrategia con el aeródromo de Cáceres: esperará al impacto ambiental favorable para comprar los terrenos
  8. Una vida entre fogones: Manuel Espada, chef de Albalat, dice adiós tras una vida dedicada a la hostelería en Cáceres

El sorteo del Seat 600: el coche que marcó una época en Cáceres

El sorteo del Seat 600: el coche que marcó una época en Cáceres

Cáceres ofrece esta semana un ciclo sobre salud mental, una película y el concierto de Ara Malikian

Cáceres ofrece esta semana un ciclo sobre salud mental, una película y el concierto de Ara Malikian

Una exposición rescata en Cáceres la memoria silenciada de las mujeres represaliadas

Una exposición rescata en Cáceres la memoria silenciada de las mujeres represaliadas

Los altos del antiguo Café Toledo de la plaza Mayor ahora serán apartamentos turísticos

Los altos del antiguo Café Toledo de la plaza Mayor ahora serán apartamentos turísticos

Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”

Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”

La Feria Monacal recauda en Cáceres más de 45.000 euros para los conventos extremeños: más de 8.000 asistentes

La Feria Monacal recauda en Cáceres más de 45.000 euros para los conventos extremeños: más de 8.000 asistentes

Los talleres municipales de Cáceres cubren las 600 plazas ofertadas en barrios y pedanías

Los talleres municipales de Cáceres cubren las 600 plazas ofertadas en barrios y pedanías

Vivienda joven en Cáceres: la operación de las Trinitarias, pendiente de la venta de suelo

Vivienda joven en Cáceres: la operación de las Trinitarias, pendiente de la venta de suelo
Tracking Pixel Contents