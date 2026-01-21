Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”

Después de meses de trámites, la cacereña Toñi Pérez y sus dos hijas inauguraron el pasado 12 de diciembre el bar Casa Toñi, un nuevo establecimiento situado en la avenida de la Bondad. Bajo el lema 'cocina con amor', visible en los cristales exteriores del local, el proyecto supone la primera incursión personal de esta familia en el sector de la hostelería.

El negocio ha abierto en el local que anteriormente ocupaba el bar Mio Papi, donde la propia Toñi ejercía como cocinera. Esta circunstancia, explican, les ha permitido arrastrar parte de la clientela habitual del antiguo establecimiento, lo que ha facilitado el arranque durante las primeras semanas.

Elección estratégica

La elección de la ubicación no ha sido casual. Además de residir en las inmediaciones y de contar con una amplia terraza para los meses de buen clima, las propietarias señalan que la avenida de la Bondad cuenta actualmente con una escasa oferta hostelera. "Más allá de El Patio, apenas hay más bares abiertos hasta Moctezuma", explican, lo que consideran una oportunidad para consolidarse en la zona.

La apertura, justo antes de la Navidad, permitió aprovechar la mayor afluencia de personas en fechas señaladas. "Tanto en Nochebuena como en Nochevieja nos fue bastante bien. Esperábamos menos gente y al final tuvimos un gran ambiente", comenta Toñi.

Exterior del bar Casa Toñi, situado en la avenida de la Bondad. / El Periódico

El reto de arrancar

Pese a la buena acogida inicial, sabían que la situación se complicaría tras las fiestas. "Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar porque los gastos son mayores que los ingresos", afirma la propietaria. En la misma línea, su hija Ahiara Fernández añade que "los precios de los productos no paran de subir y eso provoca que las ganancias sean mínimas".

A la importante inversión que requiere una nueva apertura se suman las dificultades administrativas. Según relatan, el proceso para obtener la licencia de apertura ha estado marcado por demasiados trámites y "muchas pegas", lo que les ha generado "grandes quebraderos de cabeza”.

Amplia oferta

En cuanto a la oferta gastronómica, Casa Toñi apuesta por una carta basada en la comida casera y la variedad. "Tenemos un poco de todo", señalan las propietarias. Carnes, pescados, ensaladas, hamburguesas y bocadillos... además de la opción que denominan 'litros con ración', que permite acompañar un litro de cerveza, tinto o refresco con una ración a elegir. Para las mañanas, el bar dispone también de una carta de desayunos con distintos tipos de tostadas.

Puntos a favor

Con vistas a ampliar su clientela, Casa Toñi se está dando a conocer de forma progresiva a través de sus redes sociales. Además, entre sus planes a corto plazo figura la implantación de un servicio de comida a domicilio, aunque por el momento han decidido esperar. "Primero queremos darnos a conocer y ver cómo funciona el negocio estos primeros meses", explican.

El local también cuenta con licencia para la emisión de partidos de fútbol, un reclamo que, pese a la tendencia a la baja en bares debido al alto coste de los derechos, la piratería y el cambio en los hábitos de consumo, sigue siendo un foco de atracción para muchos cacereños.

Aun así, con todos estos ingredientes sobre la mesa, madre e hijas coinciden en que la mejor receta para darse a conocer sigue siendo la más tradicional: el 'boca a boca', algo que sin duda será determinante para que Casa Toñi logra su objetivo de crecer poco a poco en el barrio.