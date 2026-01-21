Cuenta atrás en Cáceres: tres días para la histórica visita del Rey Felipe VI al Cefot

Solo quedan tres días para la esperada visita del Rey Felipe VI al Centro de Formación de Tropa número 1 (Cefot) de Cáceres, donde presidirá la jura de bandera del próximo sábado 24 de enero, una de las celebraciones más solemnes y simbólicas del calendario castrense, que reunirá a autoridades civiles y militares, además de a familiares de los protagonistas del acto.

La presencia del monarca en la capital cacereña subraya la relevancia institucional de esta ceremonia, integrada en el proceso de formación de los soldados que inician su carrera militar. No obstante, no será la primera ocasión en la que Felipe VI acuda al Cefot, una instalación clave del Ejército de Tierra y referente en la preparación de tropa en España, donde ya estuvo en 1995 como Príncipe de Asturias.

Compromiso militar

La jura de bandera constituye uno de los momentos más importantes en la vida de un soldado. Mediante este acto, los militares expresan públicamente su compromiso de defender a España, su Constitución y los valores que representan, incluso con la entrega de la propia vida si fuera necesario.

Se trata de una ceremonia cargada de simbolismo que se desarrolla con un protocolo solemne, donde los participantes rinden homenaje a la bandera como señal de lealtad y servicio.

En el caso del Cefot de Cáceres, la jura de bandera marca el final de una etapa inicial de instrucción y el paso hacia la integración plena en las distintas unidades del Ejército. Para muchos de los jóvenes que participan, supone el primer gran hito de su trayectoria profesional como militares y un momento especialmente significativo que comparten con familiares y allegados.

Referente nacional

El Centro de Formación de Tropa número 1 es una de las principales academias de formación básica del Ejército de Tierra y una referencia a nivel nacional en la preparación de soldados. Por sus instalaciones pasan cada año cientos de aspirantes, que reciben instrucción militar y física, además de formación en valores como la disciplina, el compañerismo, la responsabilidad y el servicio público.

La visita del Rey Felipe VI refuerza el papel del Cefot como institución estratégica y consolida su condición de uno de los principales vínculos entre la ciudad de Cáceres y el ámbito militar. Una relación histórica que se mantiene viva a través de actos como esta jura de bandera, que cada año reúne en la capital cacereña a militares, autoridades y familiares de los soldados.