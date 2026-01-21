Cuestionan el nuevo servicio de vehículos eléctricos en Cáceres por desigualdad entre barrios

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres David Holguín ha trasladado al alcalde, Rafael Mateos, una serie de dudas y quejas en relación con la reciente implantación en la ciudad de un servicio privado de vehículos biplaza eléctricos, presentado públicamente hace unos días con la presencia del regidor.

No llega al Junquillo, Cáceres el Viejo ni Aldea Moret

Holguín ha señalado que su grupo municipal está “muy de acuerdo” con la llegada de iniciativas vinculadas a la movilidad sostenible y valora positivamente este tipo de proyectos, aunque ha lamentado la falta de información previa al resto de grupos de la corporación. Según ha indicado, el equipo de Gobierno no comunicó con antelación la llegada de la empresa que gestionará el servicio.

Una crítica que también ha hecho patente el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, quien instaba en la última sesión plenaria al alcalde a que "informe a todos los grupos de la manera que corresponde. Y no se preocupen que la foto y el titular se los dejamos a ustedes".

Por su parte, el edil socialista ha recordado que el alcalde afirmó que la empresa contactó con el ayuntamiento hace meses, un hecho que, a su juicio, genera "dudas sobre las condiciones en las que va a operar". Entre ellas, ha mencionado aspectos como el estacionamiento en zonas reguladas o las posibles limitaciones de acceso a determinadas áreas de la ciudad.

No obstante, la principal preocupación del PSOE se centra en que, según la información que aparece en la propia aplicación de la empresa, existen barrios del casco urbano a los que los vehículos no pueden acceder. Holguín ha citado expresamente zonas como Aldea Moret, El Junquillo o Cáceres el Viejo, subrayando que no se trata de pedanías, sino de barrios integrados plenamente en la ciudad.

En este sentido, ha defendido que, si el alcalde compareció públicamente para presentar el servicio, y que el consistorio debería haber fijado condicionantes claros para evitar "desigualdades entre barrios y garantizar que el servicio funcione de forma equitativa en todo el término urbano".

Servicio privado

Por su parte, Mateos ha respondido que se trata de un servicio estrictamente privado que el ayuntamiento “ni impulsa ni autoriza”. Según ha explicado, la presencia del Gobierno municipal en la presentación se debió a una invitación de la propia empresa, que es la responsable de poner en marcha el servicio.

Mateos ha confirmado que la empresa comunicó hace meses su intención de operar en Cáceres, pero ha insistido en que este tipo de actividad no requiere autorización administrativa ni permiso municipal, por lo que el consistorio no puede imponer condiciones. “Operan bajo la libertad de empresa”, ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que en ningún momento se informó al consistorio de que el radio de acción del servicio estuviera limitado a determinadas zonas del casco urbano. En su opinión, si en los primeros días de funcionamiento aparecen áreas restringidas en la aplicación, podría tratarse de errores técnicos propios de la fase inicial de implantación.

Mismas normas de tráfico

El alcalde también ha aclarado que estos vehículos están sujetos a las mismas normas de tráfico que cualquier coche privado, por lo que deben abonar el ticket correspondiente si estacionan en zona azul, respetar las restricciones de acceso y aparcar únicamente en plazas de estacionamiento ordinario habilitadas.