David Gutiérrez, joven torero de Cáceres, cumple su objetivo y debutará con picadores en Olivenza este 2026: "Un sueño hecho realidad"

"Es un sueño hecho realidad". Son las palabras con las que David Gutiérrez, torero de Cáceres, define su presencia en la Feria de Olivenza del año 2026 para su debut con picadores. Cuando este diario le entrevistó por primera vez hace apenas unos meses, contaba que quería ir paso a paso, pero que su gran objetivo era debutar en una novillada picada en Olivenza este año: "Los tiempos de Dios son perfectos y daré el salto cuando tenga que hacerlo", decía entonces.

La noticia

La gran noticia para él llegó a finales del pasado mes de diciembre. Ya se habían definido los carteles para los cuatro grandes festejos que se celebrarán en la localidad pacense. El viernes, 6 de marzo, a partir de las 17.00 horas, David Gutiérrez hara el paseíllo acompañado de Tomás Bastos y Olga Casado, ambos con una gran trayectoria. Lidiarán novillos de Talavante.

David Gutiérrez, el niño que sueña con ser torero /

Carteles

La cita es uno de los referentes del inicio de la temporada taurina, combinando la presencia de máximas figuras del escalafón, toreros triunfadores y jóvenes, que marcan el presente y el futuro de la tauromaquia. Además de la novillada, el sábado por la tarde tendrá lugar una corrida de toros con José María Manzanares, Daniel Luque y Juan Ortega lidiando reses de El Puerto de San Lorenzo. El domingo habrá dos citas, la matinal y la vespertina. En la primera de ellas, Borja Jiménez, David de Miranda y Marco Pérez torearán animales de Domingo Hernández y La Ventana del Puerto. Y por la tarde, Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey se enfrentarán a los de Victoriano del Río.

Temporada 2026

Entretanto, David Gutiérrez está comenzando a perfilar su temporada 2026. Debutará el día 31 de enero en Murao, en un festival. "Después llegará Olivenza, día clave para dar un fuerte impulso a mi carrera y abrirme puertas en el próximo escalafón", señala el joven, que cumplirá los 18 este año y tiene un importante futuro por delante.

Badajoz

Gutiérrez debutó en 2024 vestido de luces tras llevar inscrito en la Escuela Taurina de Badajoz desde 2020. Fue en el Boalo, en Madrid, el 6 de julio, donde cortó cuatro orejas y un rabo. Gracias a este comienzo y a ir obteniendo buenos resultados en cada coso que pisaba, en su primera temporada hizo unos 15 festejos entre clases prácticas y novilladas. 2025 también fue muy importante: participó en 46 festejos, resultó triunfador en nueve certámenes y cortó nueve rabos y 67 orejas.